«Νομίζω ότι ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα είναι ότι Αντώνης Σαμαράς και Νέα Δημοκρατία υπό την Κυριάκο Μητσοτάκη δεν θα συμβαδίζουν από εδώ και στο εξής ποτέ. Είναι ξεκάθαρο αυτό και έτσι καταρρίπτεται και ο μύθος που έλεγε ότι υπάρχουν παρασκηνιακές συζητήσεις, διεργασίες, πρεσβείες εκατέρωθεν», ανέφερε μεταξύ άλλων, ο διευθυντής των «ΝΕΩΝ», Γιώργος Μαντέλας σχολιάζοντας στο Κεντρικό Δελτίο του MEGA, την συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού.

«Ο Αντώνης Σαμαράς, κατά πάσα πιθανότητα θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος. Δεν το έχει αποφασίσει ακόμα. Φάνηκε αυτό, το είπε και ο ίδιος και νομίζω ότι ήταν ειλικρινής όταν το έλεγε. Αλλά αποκωδικοποιώντας τη συνέντευξη επανέλαβε τρεις φορές τη φράση «Νέα Αρχή», το οποίο μου κάνει για ονομασία κόμματος», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαντέλας.

«Ο Αντώνης Σαμαράς εμφανίστηκε παραταξιακός. Αυτό σημαίνει ότι είναι στοχοποιημένος σε συγκεκριμένο κομμάτι της κοινής γνώμης, δεξιά – κεντροδεξιά, ξέρει πού χτυπάει, ξέρει πώς να μιλήσει σε αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι σήμερα το είδαμε κάνοντας μια επίδειξη αυτού του τρόπου, λέγοντας τα περί σημιτικού, γαλάζιου σημιτικού κόμματος με μπλε χρώμα».

Ο κ. Μαντέλας εξήγησε ότι «αυτό για τον Αντώνη Σαμαρά δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Για τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία είναι κάτι άλλο, το οποίο ανάγεται στη δεκαετία του ’80, στη δεκαετία του ’90. Δεν είναι προφανώς νεοφιλελεύθερο, κάτι το οποίο το ξεκαθάρισε πάλι σήμερα.

Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν συνεπής σε ό,τι έχει πει μέχρι τώρα και νομίζω ότι ήταν και σταθερός στις απόψεις του, όταν αναφέρθηκε από το θέμα του προσφυγικού μέχρι τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Δεν έχει αλλάξει ούτε στο ελάχιστο απ’ όσα έχει πει και θα μου έκανε έκπληξη αν άλλαζε κάτι. Αυτός είναι. Έτσι θα συνεχίσει να είναι. Απευθύνεται σε συγκεκριμένο κόσμο. Ξεκαθάρισε στο μυαλό του τι θέλει να κάνει. Προφανώς δεν θέλει να δει τον Κυριάκο Μητσοτάκη τρίτη φορά πρωθυπουργό, όμως θα στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να μας φαίνεται αυτό το πράγμα ότι δεν συμβαδίζει σε αυτή τη φάση. Ενδεχομένως, σε δεύτερη φάση να το δούμε να έχει και αντικείμενο».