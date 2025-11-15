Ο Λίβανος ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά του Ισραήλ, αντιδρώντας στην κατασκευή τσιμεντένιου τείχους κατά μήκος των νότιων συνόρων του, το οποίο – σύμφωνα με τη Βηρυτό – εκτείνεται πέρα από τη Μπλε Γραμμή. Η απόφαση γνωστοποιήθηκε από την προεδρία του Λιβάνου.

Η Μπλε Γραμμή ορίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη ως γραμμή οριοθέτησης που χωρίζει τον Λίβανο από το Ισραήλ και τα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν. Οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν αποσυρθεί σε αυτήν το 2000, μετά την αποχώρησή τους από τον νότιο Λίβανο.

Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, δήλωσε ότι η ανέγερση του τείχους έχει καταστήσει μη προσβάσιμα περισσότερα από 4.000 τετραγωνικά μέτρα λιβανικού εδάφους για τους κατοίκους της περιοχής.

Η προεδρία του Λιβάνου επανέλαβε τη θέση της, τονίζοντας πως η συνέχιση των εργασιών από το Ισραήλ συνιστά παραβίαση του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας και προσβολή της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Αντιδράσεις από ΟΗΕ και Ισραήλ

Σύμφωνα με τον Ντουζαρίκ, η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) έχει ζητήσει την απομάκρυνση του τείχους. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αρνήθηκε ότι η κατασκευή διασχίζει τη Μπλε Γραμμή, υποστηρίζοντας πως αποτελεί μέρος ευρύτερου σχεδίου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων που ξεκίνησε το 2022.

«Από την έναρξη του πολέμου, και ως μέρος των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από αυτόν, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν προωθήσει μέτρα ενίσχυσης του φυσικού φράγματος κατά μήκος των βόρειων συνόρων», ανέφερε ο ίδιος.

Ο ρόλος της UNIFIL και η εύθραυστη ειρήνη

Η UNIFIL, που ιδρύθηκε το 1978, επιχειρεί μεταξύ του ποταμού Λιτάνι και της Μπλε Γραμμής, με περισσότερους από 10.000 στρατιώτες από 50 χώρες και περίπου 800 πολιτικούς υπαλλήλους. Παρά την κατάπαυση του πυρός που τερμάτισε τον πόλεμο με τη Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να κατέχει πέντε σημεία στον νότιο Λίβανο.

Η εκεχειρία που επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο του 2024 βασίζεται στο ψήφισμα 1701, το οποίο είχε επίσης θέσει τέλος στον πόλεμο του 2006 μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ.

Το Ισραήλ είχε αρχίσει την κατασκευή τμημάτων του τείχους ήδη από το 2012, ακολουθώντας τη χάραξη της Μπλε Γραμμής που καθόρισε ο ΟΗΕ το 2000. Σήμερα, περίπου 10.800 κυανόκρανοι υπηρετούν στην ουδέτερη ζώνη, ωστόσο η εντολή της UNIFIL πρόκειται να λήξει τον Δεκέμβριο του 2027, χωρίς να υπάρχει συναίνεση για παράταση, καθώς Ισραήλ και ΗΠΑ αντιτίθενται σε αυτήν.