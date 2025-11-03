Δύο νεκροί και επτά τραυματίες είναι ο απολογισμός από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά την προειδοποίηση του Ισραήλ ότι θα εντείνει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ.

Παρά την εκεχειρία που υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2024 μεταξύ του Ισραήλ και της σιιτικής φιλοϊρανικής οργάνωσης, οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να πλήττουν θέσεις της Χεζμπολάχ. Παράλληλα, εξακολουθούν να διατηρούν υπό τον έλεγχό τους πέντε μεθοριακά σημεία στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι επιχειρεί να «επανεξοπλιστεί», επισημαίνοντας πως η χώρα του θα υπερασπιστεί το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα.

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, «μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή» στην περιοχή Ναμπατιέχ είχε ως αποτέλεσμα «έναν νεκρό και επτά τραυματίες». Παράλληλα, το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων (Ani) ανέφερε ότι drone στόχευσε αυτοκίνητο στο Ντουέιρ.

Φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο περιέγραψε σκηνές καταστροφής, με πυροσβέστες να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά που εξαπλώθηκε σε γειτονικά οχήματα και εργάτες να καθαρίζουν σπασμένα τζάμια από τις βιτρίνες.

Μια ακόμη επιδρομή σε χωριό της περιοχής Μπιντ Τζμπέιλ προκάλεσε τον θάνατο ενός ακόμη ατόμου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Κλιμάκωση των επιχειρήσεων και αντιδράσεις

Το Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός σκότωσε τέσσερα άτομα σε απευθείας πλήγμα στο αυτοκίνητό τους στον νότο, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για μέλη επίλεκτης δύναμης της Χεζμπολάχ. Εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν στην κηδεία τους στη Ναμπατιέχ, φωνάζοντας «Θάνατος στο Ισραήλ».

Η Χεζμπολάχ έχει υποστεί σοβαρά πλήγματα από τον πόλεμο, ιδιαίτερα μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χασάν Νασράλα σε ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό τον Σεπτέμβριο του 2024. Ωστόσο, η οργάνωση παραμένει οικονομικά ανθεκτική και καλά εξοπλισμένη.

Έκτοτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξήσει την πίεση προς τις λιβανέζικες αρχές να προχωρήσουν στον αφοπλισμό της οργάνωσης, σχέδιο που συναντά σθεναρή αντίσταση από τη Χεζμπολάχ και τους συμμάχους της.

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις τελευταίες ημέρες τα πλήγματα εναντίον στόχων της οργάνωσης. Ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να ενεργεί «όπως προβλέπεται από τους όρους της εκεχειρίας», εφόσον η λιβανική κυβέρνηση δεν αναλάβει δράση για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.