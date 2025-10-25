Δύο άνδρες σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή στον νότιο Λίβανο ύστερα από ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας και επίσημα μέσα ενημέρωσης. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «εξάλειψε» στέλεχος υπεύθυνο για τον ανεφοδιασμό της Χεζμπολάχ.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν μία ημέρα μετά από σειρά επιδρομών στο νότιο και ανατολικό Λίβανο, οι οποίες, σύμφωνα με το Ισραήλ, είχαν στόχο το φιλοϊρανικό κίνημα. Από τις επιθέσεις εκείνες είχαν σκοτωθεί τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους και μία γυναίκα.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι «ισραηλινό drone στοχοποίησε άνδρα στο τιμόνι του αυτοκινήτου του» στο χωριό Τουλ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ακαριαία.

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «εξάλειψε τον Αμπάς Κάρκι, υπεύθυνο για τον ανεφοδιασμό του νότιου μετώπου της Χεζμπολάχ». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «κατά τους τελευταίους μήνες, ο Κάρκι διηύθυνε προσπάθειες για την αποκατάσταση των δυνατοτήτων μάχης και των υποδομών του ισλαμιστικού κόμματος στον νότο».

Ο στρατός υποστήριξε επίσης ότι οι δραστηριότητες του Κάρκι συνιστούσαν «παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τερμάτισε τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ τον Νοέμβριο του 2024. Η συμφωνία αυτή προέβλεπε την καταστροφή όλων των στρατιωτικών υποδομών της οργάνωσης στον νότιο Λίβανο.

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε αργότερα ότι «ισραηλινό πλήγμα στοχοποίησε όχημα» στην περιοχή Ναμπάτια, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ενός ακόμη.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι πραγματοποίησε επίθεση στη Ζαατάρ αλ Σαρκίγια, επίσης στη Ναμπάτια, στοχοποιώντας στέλεχος της Χεζμπολάχ που, σύμφωνα με το Ισραήλ, συμμετείχε στις προσπάθειες ανασυγκρότησης των στρατιωτικών δυνατοτήτων του σιιτικού κινήματος στον νότιο Λίβανο.

Εντάσεις παρά την κατάπαυση του πυρός

Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ συνεχίζει σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου. Προχθές Πέμπτη, ανακοίνωσε ότι έπληξε «στρατόπεδο εκπαίδευσης» της Χεζμπολά και «εγκατάσταση παραγωγής πυραύλων ακριβείας» στο ανατολικό τμήμα της χώρας, καθώς και αποθήκη όπλων κοντά στη Ναμπάτια.

Η Χεζμπολάχ θεωρείται ότι έχει αποδυναμωθεί μετά τον πρόσφατο πόλεμο με το Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν αυξανόμενη πίεση στη λιβανική κυβέρνηση να προχωρήσει στον αφοπλισμό της οργάνωσης και να αναθέσει στον εθνικό στρατό τον έλεγχο του οπλισμού της, κάτι που η Χεζμπολάχ αρνείται κατηγορηματικά.