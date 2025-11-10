Ο Χάνιμπαλ Καντάφι, ο νεότερος γιος του πρώην ηγέτη της Λιβύης Μουάμαρ Καντάφι, απελευθερώθηκε ύστερα από δέκα χρόνια κράτησης χωρίς δίκη στον Λίβανο, σε σχέση με την υπόθεση της εξαφάνισης του λιβανέζου σιίτη κληρικού Μούσα αλ Σαντρ. Την είδηση μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ).

Ο Μουάμαρ Καντάφι σκοτώθηκε το 2011 κατά τη διάρκεια της εξέγερσης στη Λιβύη, μαζί με τρεις από τους γιους του, σηματοδοτώντας το τέλος του καθεστώτος του.

Το 2015, ο Χάνιμπαλ Καντάφι απήχθη από ενόπλους στη Συρία, όπου είχε εγκατασταθεί με τη λιβανέζα σύζυγο και τα παιδιά του. Μεταφέρθηκε στον Λίβανο, όπου, αφού απελευθερώθηκε από τους απαγωγείς του, τέθηκε υπό κράτηση χωρίς να δικαστεί ποτέ. Οι αρχές τον κατηγορούσαν ότι απέκρυπτε πληροφορίες για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του ιμάμη Μούσα αλ Σαντρ το 1978 στη Λιβύη.

Την εποχή εκείνη, ο Χάνιμπαλ ήταν μόλις δύο ετών και δεν είχε ποτέ επίσημη θέση στη λιβυκή κυβέρνηση.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχαν επανειλημμένα καταγγείλει τις συνθήκες κράτησής του, χαρακτηρίζοντας αβάσιμες τις κατηγορίες εις βάρος του. Το 2023, προχώρησε σε απεργία πείνας διαμαρτυρόμενος για τη μακροχρόνια κράτησή του, γεγονός που επιδείνωσε την υγεία του και οδήγησε στη νοσηλεία του.

Η δικαστική απόφαση και η αποφυλάκιση

Τον προηγούμενο μήνα, οι δικαστικές αρχές του Λιβάνου αποφάσισαν την αποφυλάκισή του υπό τον όρο καταβολής εγγύησης ύψους 11 εκατομμυρίων δολαρίων. Μετά από ένσταση των δικηγόρων του, το ποσό μειώθηκε σε 900.000 δολάρια, σύμφωνα με δικαστική πηγή.

«Ο Καντάφι απελευθερώθηκε αφού οι δικηγόροι του κατέβαλαν την εγγύηση», μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου. Παράλληλα, οι αρχές ήραν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα που ίσχυε εις βάρος του.

Η αντίδταση από τη Λιβύη

Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Αμπντελχαμίντ αλ Ντμπέιμπα, με έδρα την Τρίπολη, ευχαρίστησε τη Βηρυτό για την απελευθέρωση του 50χρονου Καντάφι. Σε ανακοίνωσή της, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις «ειλικρινείς προθέσεις της ηγεσίας του Λιβάνου» να αποκαταστήσει τις διπλωματικές σχέσεις και να ενισχύσει τη συνεργασία σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο.