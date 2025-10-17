Οι δικαστικές αρχές του Λιβάνου αποφάσισαν την αποφυλάκιση του Χάνιμπαλ Καντάφι, γιου του πρώην ηγέτη της Λιβύης Μουάμαρ Καντάφι, μετά από 10 χρόνια κράτησης χωρίς δίκη. Η αποφυλάκιση θα πραγματοποιηθεί υπό τον όρο καταβολής εγγύησης ύψους 11 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Γάλλος δικηγόρος του Καντάφι δήλωσε, ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης, επισημαίνοντας πως ο πελάτης του δεν έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει το ποσό, καθώς η οικογένεια του πρώην Λίβυου ηγέτη βρίσκεται υπό διεθνείς κυρώσεις. Οι λιβανέζικες αρχές ζητούν από τον Χάνιμπαλ Καντάφι πληροφορίες σχετικά με τη μυστηριώδη εξαφάνιση του Λιβανέζου σιίτη ηγέτη Μούσα Σαντρ το 1978, υπόθεση για την οποία κατηγορείται ο πατέρας του. Ο Χάνιμπαλ, ηλικίας σήμερα 49 ετών, ήταν μόλις 2 ετών, όταν συνέβη το περιστατικό.

«Ο ανακριτής στην υπόθεση της απαγωγής και της εξαφάνισης του ιμάμη Σαντρ δέχτηκε την αποφυλάκιση του Χάνιμπαλ Καντάφι, με εγγύηση 11 εκατομμυρίων δολαρίων», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Παράλληλα, επιβλήθηκε στον Καντάφι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. «Η αποφυλάκιση με εγγύηση είναι απλώς μη γενόμενη, στην περίπτωση μιας αυθαίρετης κράτησης. Θα προσφύγουμε εναντίον της», δήλωσε ο δικηγόρος Λοράν Μπαγιόν, προσθέτοντας: «Πού θέλετε να βρει 11 εκατομμύρια δολάρια;».

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο πρώην επικεφαλής της Τράπεζας του Λιβάνου Ριάντ Σαλαμέ, που κατηγορείται για κατάχρηση, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 14 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό ρεκόρ για τη χώρα. Η οικογένεια του Μούσα Σαντρ εξέφρασε την «έκπληξή» της για την απόφαση, αναφέροντας σε ανακοίνωσή της, ότι «η σύλληψη ή η απελευθέρωση του Χάνιμπαλ Καντάφι δεν είναι ο στόχος μας». Όπως σημειώνει, «εμάς εξακολουθεί να μας ενδιαφέρει κυρίως η εξαφάνιση του ιμάμη Μούσα Σαντρ».

Η υπόθεση και το ιστορικό πλαίσιο

Ο Μουάμαρ Καντάφι σκοτώθηκε κατά την εξέγερση του 2011 στη Λιβύη, μαζί με τρεις από τους γιους του. Ο Χάνιμπαλ Καντάφι, που είχε αντιμετωπίσει δικαστικές υποθέσεις στη Γαλλία και την Ελβετία, είχε μεταβεί στη Συρία για να επανενωθεί με τη σύζυγό του, μοντέλο λιβανέζικης καταγωγής. Σύμφωνα με τις αρχές, ένοπλοι άνδρες που συνδέονται με τον γιο ενός από τους δύο συνεργάτες του ιμάμη Σαντρ, τον μετέφεραν στο λιβανέζικο έδαφος.

Οι αρχές τον απελευθέρωσαν από τους απαγωγείς, αλλά τον έθεσαν υπό κράτηση, χωρίς να διεξαχθεί δίκη. Ο δικηγόρος του έχει καταγγείλει, ότι ο πελάτης του κρατήθηκε στην απομόνωση και νοσηλεύτηκε για πολλές ημέρες, με την υγεία του να χαρακτηρίζεται «ανησυχητική».

Η στάση των αρχών και οι διεθνείς διαστάσεις

Οι λιβανέζικες αρχές εξακολουθούν να κατηγορούν τον Μουάμαρ Καντάφι για την εξαφάνιση του Σαντρ και δύο συνεργατών του το 1978. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι, που διαδέχθηκε τον ιμάμη Σαντρ στην ηγεσία του σιιτικού κινήματος Αμάλ, έχει κατηγορήσει τις νέες αρχές της Λιβύης για έλλειψη συνεργασίας. Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Λιβύης, ωστόσο ανακοίνωσε πρόσφατα, ότι απέστειλε «επίσημο υπόμνημα» στις λιβανέζικες δικαστικές αρχές, προτείνοντας τη «διευθέτηση» του ζητήματος.

Η γαλλική διάσταση της υπόθεσης

Το όνομα του Χάνιμπαλ Καντάφι έχει συνδεθεί και με την υπόθεση της φερόμενης χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής εκστρατείας του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί. Ο Σαρκοζί έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Σύμφωνα με έρευνες της γαλλικής δικαιοσύνης, υπήρξε ενδεχόμενη απόπειρα διαφθοράς Λιβανέζων δικαστών με στόχο την αποφυλάκιση του Χάνιμπαλ Καντάφι, προκειμένου να δώσει στοιχεία που θα μπορούσαν να απαλλάξουν τον Σαρκοζί.

Ο Γαλλολιβανέζος επιχειρηματίας Ζιάντ Τακιεντίν, «άνθρωπος-κλειδί» στην υπόθεση και ένας από τους βασικούς κατηγόρους του Σαρκοζί, πέθανε τον Σεπτέμβριο στον Λίβανο, παίρνοντας μαζί του κρίσιμα μυστικά της υπόθεσης.