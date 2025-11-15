Μεγάλη εμφάνιση και νίκη στο κλειστό της Ηλιούπολης. Ο ευρωπαίος Ολυμπιακός πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, «πάτησε» με 25-20 την ιταλική Κασάνο στο πρώτο ματς της φάσης των «32» του EHF European Cup και έκανε μεγάλο βήμα πρόκρισης στους «16» της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Σε κανένα σημείο του αγώνα οι Πειραιώτες δεν έδωσαν δικαίωμα στους αντιπάλους τους να πιστέψουν ότι μπορούν να πάρουν κάτι από τον αγώνα, φτάνοντας, μάλιστα, τη διαφορά μέχρι και τα 8 ή 9 γκολ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Σημαντικό «ερυθρόλευκο» προβάδισμα λοιπόν, εν όψει της ρεβάνς η οποία θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο (22/11, 19:30) στην Ιταλία.

Οι «ερυθρόλευκοι» έλεγξαν απόλυτα τον ρυθμό και την εικόνα του αγώνα από το πρώτο λεπτό, διατήρησαν σταθερά προβάδισμα με μεγάλες διαφορές μέχρι και +9 και δεν άφησαν σε κανένα σημείο περιθώρια αντίδρασης στους Ιταλούς, χτίζοντας με συνέπεια το αποτέλεσμα που τους δίνει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση.

Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με ένταση και απάντησε γρήγορα στο αρχικό 1-1. Ο Σουργιέλ έκανε το 2-1 και ο Σάββας ανέβασε αμέσως τον ρυθμό. Ο Έλληνας περιφερειακός πέτυχε τρία γρήγορα τέρματα και έγραψε το 5-3, πριν ο Βίντα στον αιφνιδιασμό ανεβάσει τη διαφορά στο +4. Ο Μιχαηλίδης σκόραρε για το 8-3 και ο Ολυμπιακός πήρε καθαρό προβάδισμα στο πρώτο τέταρτο.

Η Κασάνο μείωσε προσωρινά, όμως οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν το ημίχρονο με ξέσπασμα. Ο Εσκαλόνα και ο Τζίμπουλα βρήκαν στόχο στον αιφνιδιασμό, πριν ο Εσκαλόνα γράψει το 15-7. Οι Ιταλοί μείωσαν στο φινάλε σε 15-8, αλλά ο Ολυμπιακός πήγε στα αποδυτήρια με διαφορά οκτώ τερμάτων.

Η ελληνική ομάδα κράτησε τον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο μέρος. Παρά το 15-9 της Κασάνο, ο Κανιέτε και ο Πέσο έφεραν ξανά τη διαφορά στο +8. Οι Ιταλοί έκαναν μικρά σερί, αλλά ο Βίντα απαντούσε σε κάθε προσπάθεια προσέγγισης. Ο Βαλέριο είπε «όχι» σε δεύτερο πέναλτι και κράτησε το +6 στον ρυθμό που είχε χτίσει ο Ολυμπιακός.

Το παιχνίδι δεν άλλαξε εικόνα στα τελευταία λεπτά. Ο Σάββας συνέχισε την τρομερή του εμφάνιση και ανέβασε το σκορ στο 21-13, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά το αποτέλεσμα. Η Κασάνο έτρεξε ένα μικρό σερί στο φινάλε, αλλά ο Πέσο απάντησε και διαμόρφωσε το 25-19, πριν το τελικό 25-20 με πέναλτι των Ιταλών.

Ο Ολυμπιακός έδειξε συνέπεια και καθαρό μυαλό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Κυριάρχησε στον αιφνιδιασμό, είχε λύσεις σε όλες τις θέσεις και πήρε δίκαια μια άνετη νίκη με μεγάλη διαφορά.