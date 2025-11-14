Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Αρμάνι με σκορ 88-87 για την 11η αγωνιστική της EuroLeague. Οι ερυθρόλευκοι πλέον βρίσκονται στο 7-4, μία νίκη μακριά από την κορυφή της βαθμολογίας. Ο Άλεκ Πίτερς και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν οι κορυφαίοι του Ολυμπιακού με 27 και 25 πόντους, ενώ από την αντίπερα όχθη ο Μπρουκς, ο Έλις και ο Μπούκερ πέτυχαν από 15, 16 και 13 πόντους αντίστοιχα.

Ο αγώνας

Πρώτο ημίχρονο

Το σκορ άνοιξε ο Αρμόνι Μπρουκς για τους Ιταλούς με τρίποντο στην πρώτη επίθεση των γηπεδούχων. Για τον Ολυμπιακό, ο «τρομακτικός» φετινός Ντόρσεϊ με λέι απ. Ο Ντέβιν Μπούκερ μπήκε δυνατά στο ματς με 5 πόντους, ενώ είχε και την βοήθεια του Έλις, ο οποίος έφτασε γρήγορα στους 4. Για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 5 πόντους στα μισά της περιόδου, ο Ντόρσεϊ είχε 5 πόντους και ο Μιλουτίνοβ κάρφωσε για τους πρώτους του πόντους στον αγώνα. Ο Φουρνιέ με τρίποντο μπήκε και αυτός στον πίνακα των σκόρερ, ενώ ο Βεζένκοφ από την γραμμή των βολών μείωσε την διαφορά στο δίποντο. Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε με ωραία συνεργασία Ντόρσεϊ-Βεζένκοφ που είχε αποτέλεσμα ένα λέι-απ του Βούλγαρου. Ο Ολυμπιακός μάλιστα προηγήθηκε για λίγα δευτερόλεπτα με τον 6ο πόντο του Βεζένκοφ, όμως ο Ρίτσι με τρίποντο και ο Γκούντουριτς με τον ίδιο τρόπο έδωσαν και πάλι προβάδισμα 4 πόντων στην ιταλική ομάδα. Ο Φουρνιέ με το δεύτερο προσωπικό του τρίποντο μείωσε στον πόντο, 2 λεπτά πριν τη λήξη της περιόδου. Ο Ντάνστον με 4 συνεχόμενους πόντους αύξησε και πάλι στους 5, ενώ η ευστοχία των Ιταλών από το τρίποντο συνεχίστηκε, με την Αρμάνι να βρίσκεται μπροστά με διαφορά 6 πόντων στο τέλος της περιόδου.

Ο Ντάνστον συνέχισε να προκαλεί προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού και στην αρχή της δεύτερης περιόδου, ενώ από την άλλη πλευρά ο Γουόρντ πέτυχε τους πρώτους 4 πόντους για τον Ολυμπιακό. Η διαφορά αυξήθηκε μάλιστα στους 9 πόντους, 6 λεπτά πριν το ημίχρονο. Μάλιστα ο Ντάνστον από την γραμμή των βολών έφτασε την διαφορά και σε διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Γουόκαπ και ο Πίτερς με δίποντα μείωσαν στιγμιαία στους 6, όμως ένα 5-0 σερί της Αρμάνι Μιλάνο 3 λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου έδωσε και πάλι διαφορά 11 πόντων στους Ιταλούς. Οι ψηλοί της Αρμάνι είχαν μαζί 17 πόντους προκαλώντας προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο. Ο Γουόκαπ με λέι απ μείωσε στους 7 πόντους, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά ο Πίτερς από τη γραμμή του τριπόντου μείωσε μετά από ώρα στους 4 πόντους. Η καλή άμυνα του Ολυμπιακού και ένα τρίποντο σχεδόν από το κέντρο του τρομερού με 10 πόντους Άλεκ Πίτερς έφεραν το ματς στον πόντο, όμως ο Μπρουκς με δικό του τρίποντο-απάντηση αύξησε την διαφορά στους 4, 1 δευτερόλεπτο πριν το ημίχρονο.

Δεύτερο ημίχρονο

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τρίποντο του Μπούκερ από την κορυφή, ενώ για τον Ολυμπιακό ο Φουρνιέ με το τρίτο -σε τρεις προσπάθειες- τρίποντο μείωσε στην διαφορά του ημιχρόνου. Οι άμυνες των δύο ομάδων «έκλεισαν» με τις δύο ομάδες να σκοράρουν τα επόμενα λεπτά μόνο από την γραμμή των βολών. Αυτό άλλαξε με ένα συνεχόμενο 5-0 της Αρμάνι, με τον Μπολμάρο από το τρίποντο να ανεβάζει την διαφορά και πάλι σε διψήφιο αριθμό, στους 11 πόντους στα μισά της περιόδου. Η διαφορά έφτασε και στους 13 πόντους, καθώς η Αρμάνι πέτυχε ακόμα ένα τρίποντο με τον Μπρουκς, ενώ ο Γκούντουριτς έπειτα από λάθος του Φουρνιέ, με λέι απ έφτασε την διαφορά στους 15 για τους Ιταλούς. Από εκεί, ο κορυφαίος του Ολυμπιακού Άλεκ Πίτερς με 4 συνεχόμενους πόντους μείωσε στους 11 πόντους, ενώ ο Ντόρσεϊ με βολές στους 9. Η διαφορά πριν την τελευταία περίοδο ήταν 11 πόντοι, με τον Μπολμάρο να ευστοχεί σε σουτ μέσης απόστασης.

Ο Ντόρσεϊ με 4 συνεχόμενους πόντους ξεκίνησε ιδανικά την τελευταία περίοδο για τον Ολυμπιακό και μείωσε γρήγορα την διαφορά στους 7 πόντους. H απάντηση ήρθε με ακόμα ένα τρίποντο των Ιταλών ωστόσο ο Μιλουτίνοβ, με σουτ μέσης απόστασης μείωσε και πάλι στους 7 πόντους για τον «Θρύλο». Ο Τονούτ με καλάθι και φάουλ αύξησε και πάλι την διαφορά στους 10 όμως ο τρομερός Πίτερς έβαλε και άλλο τρίποντο αμέσως για τον Ολυμπιακό μην αφήνοντας την Αρμάνι να «ξεφύγει» στο σκορ. Ο Μπούκερ και ο Πίτερς αντάλλαξαν καλάθια 6 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, ενώ ο Γουόρντ με λέι απ μείωσε μετά από ώρα στους 5 και μάλιστα κέρδισε και επιθετικό φάουλ, με την άμυνα του Ολυμπιακού να «σφίγγει» για ακόμα μία φορά στα λεπτά που χρειάζεται. Ο Ντόρσεϊ με δικό του λέι απ μείωσε στο τρίποντο 4 λεπτά πριν το φινάλε όμως, παρά την καλή άμυνα ο Έλις ευστόχησε σε ακόμα ένα τρίποντο. Ο Ντόρσεϊ κέρδισε έξυπνα 3 βολές και μείωσε και πάλι στους 4 πόντους, καθώς αστόχησε στη μία από τις τρεις. Ο Έλις με ακόμα ένα τρίποντο για την Αρμάνι αύξησε και πάλι στους 7, ο Μπολμάρο με δύσκολο δίποντο στους 9, όμως ο Άλεκ Πίτερς για ακόμα μία φορά ευστόχησε από μακριά για τον 23ο πόντο του, μείωσε στους 6. Ο Ντόρσεϊ με ατομική προσπάθεια μείωσε και πάλι στους 3 με δύσκολο τρίποντο, κάνοντας το ματς «θρίλερ». Ο Πίτερς με λέι απ μείωσε στους 2, όμως μια πάσα στη πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού και λέι απ του Έλις έδωσαν «ανάσα» 4 πόντων στην Αρμάνι. Ο Πίτερς συνέχισε να μην αφήνει τους Ιταλούς να «ηρεμήσουν» καθώς με fadeaway από μέση απόσταση μείωσε στους δύο, 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Γκούντουριτς αστόχησε στη 1 από τις 2 βολές και η διαφορά ήταν στους τρεις πόντους 13 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Ο Βεζένκοφ αστόχησε σε τρίποντο για να ισοφαρίσει το ματς, ο Τονούτ έκανε και αυτός 1/2 από τις βολές, ενώ ο Ντόρσεϊ, ένα δευτερόλεπτο πριν το τέλος, μείωσε στον πόντο, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Τα δεκάλεπτα:

27-21, 47-43, 67-56, 88-87