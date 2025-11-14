Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής σε αστυνομικό τμήμα στην πόλη Σριναγκάρ, στο ινδικό Κασμίρ, σύμφωνα με τοπικό αστυνομικό που μίλησε στα μέσα ενημέρωσης.

Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένη πυρκαγιά στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής Νοουγκάμ. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ εκφράζονται φόβοι για πιθανά θύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ινδικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα που δείχνουν το κτίριο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και οι αρχές διεξάγουν έρευνα.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά τη πολύνεκρη έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί, την πρωτεύουσα της Ινδίας, την οποία η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει ως τρομοκρατική επίθεση.