Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Ινδία, όταν το ελικόπτερο της προέδρου Μούρμου κόλλησε στο φρέσκο τσιμέντο.

Έχουμε δει πολλές φορές περαστικοί να βοηθούν ώστε κάποιο όχημα να πάρει μπροστά ή να ξεκολλήσει από δύσκολη επιφάνεια αλλά αυτό που συνέβη στην Ινδία είναι ξεχωριστό για δύο λόγους. Πρώτον, το όχημα ανήκει στην πρόεδρο της χώρας. Δεύτερον, δεν πρόκειται για αυτοκίνητο αλλά για ελικόπτερο.

Το πρωί της Τετάρτης, η πρόεδρος της Ινδίας Ντρουπάντι Μούρμου είχε μόλις αποβιβαστεί από το ελικόπτερο στην περιοχή Κεράλα, όπου θα πήγαινε σε ναό για να συμμετάσχει σε προγραμματισμένη προσευχή. Η συνοδεία της κατάλαβε πως τα πέδιλα του ελικοπτέρου βυθίζονταν στο σκυρόδεμα.

Αμέσως έγινε κινητοποίηση τύπου «πάμε παιδιά, βάλτε ένα χεράκι». Αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπευσαν και ξεκίνησαν να σπρώχνουν το βαρύ όχημα.

Η αποστολή αποδείχθηκε δύσκολη καθώς, όπως ενημέρωσαν οι τοπικές αρχές, το σκυρόδεμα ήταν φρέσκο και εξαιτίας των βροχών, δεν είχε στεγνώσει εντελώς. Έτσι το βάρος του ελικοπτέρου προκάλεσε υποχώρηση και τελικά κόλλησε. Τελικά μετά το τέλος της προσευχής, η πρόεδρος Μούρμου συνέχισε την περιοδεία της οδικώς.