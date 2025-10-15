Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πυρκαγιά σε λεωφορείο στην πολιτεία Ρατζαστάν, στη δυτική Ινδία, σύμφωνα με τις αρχές και τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης.

Το λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν περισσότεροι από 50 επιβάτες, εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ των πόλεων Τζαϊσάλμερ και Τζοντπούρ. Οι φλόγες τύλιξαν το όχημα μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας πίσω του δεκάδες θύματα.

«Δεκαεννιά επιβάτες έχασαν τη ζωή τους μέσα στο λεωφορείο και άλλος ένας υπέκυψε στα εγκαύματά του σε δρόμο της Τζοντπούρ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αξιωματικός της αστυνομίας Ράτζες Μίνα, περιγράφοντας το μέγεθος της τραγωδίας.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Press Trust of India, το όχημα είχε σταματήσει στην άκρη του δρόμου όταν ο οδηγός αντιλήφθηκε καπνό να βγαίνει από το πίσω μέρος. Λίγο αργότερα, το λεωφορείο παραδόθηκε στις φλόγες, χωρίς να υπάρξει χρόνος για ασφαλή εκκένωση.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε μέσω της πλατφόρμας X τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια τόσων ανθρώπινων ζωών. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι οικογένειες των θυμάτων θα λάβουν αποζημίωση ύψους 200.000 ρουπιών (περίπου 1.940 ευρώ).

Η οδική ασφάλεια στην Ινδία

Η Ινδία, η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο, αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα οδικής ασφάλειας. Τα τροχαία δυστυχήματα και οι πυρκαγιές σε οχήματα αποτελούν συχνό φαινόμενο, με τις αρχές να δέχονται έντονη κριτική για τις ελλείψεις στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία για το 2023, στους ινδικούς δρόμους σημειώθηκαν πάνω από 480.000 τροχαία ατυχήματα, με σχεδόν 173.000 νεκρούς και περίπου 463.000 τραυματίες. Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν τη σοβαρότητα του προβλήματος και την ανάγκη για άμεση βελτίωση των υποδομών και των ελέγχων.