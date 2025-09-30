Εννέα εργάτες έχασαν τη ζωή τους σε σοβαρό δυστύχημα που σημειώθηκε σε υπό κατασκευή θερμοηλεκτρικό σταθμό στην πόλη Τσενάι της νότιας Ινδίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το περιστατικό συνέβη όταν κατέρρευσε χαλύβδινη αψίδα σε εργοτάξιο του Έργου Υπερκρίσιμης Θερμικής Ενέργειας της SEZ Ennore. Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο Τζ. Ραντχακρίσναν, γραμματέας του Συμβουλίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού και πρόεδρος της Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation, που είναι ιδιοκτήτρια του εργοστασίου.

Ο Ραντχακρίσναν ανέφερε επίσης ότι ένας εργάτης τραυματίστηκε κατά την κατάρρευση. Στο σημείο βρίσκονται αξιωματούχοι της BHEL, της εταιρείας που έχει αναλάβει την κατασκευή, όπως δήλωσε ο ίδιος σε δημοσιογράφους σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X από το πρακτορείο ANI.

Ο πρωθυπουργός του Ταμίλ Ναντού, M.K. Στάλιν, επιβεβαίωσε τους θανάτους με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, διευκρινίζοντας ότι τα θύματα κατάγονταν από το ανατολικό κρατίδιο Άσαμ.

Σε μήνυμά του στην ίδια πλατφόρμα, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, δηλώνοντας: «Λυπήθηκα για το δυστύχημα που προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός κτιρίου στην Τσενάι στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού».