Τουλάχιστον έξι ασθενείς έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε κέντρο τραυματολογίας του γενικού κρατικού νοσοκομείου Sawai Man Singh στην πόλη Τζαϊπούρ της Ινδίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η πυρκαγιά, που εκτιμάται ότι προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα, εκδηλώθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας και εξαπλώθηκε ταχύτατα σε γειτονική πτέρυγα του νοσοκομείου. Όπως ανέφερε ο Ανουράγκ Ντακάντ, στέλεχος της διοίκησης, στο πρακτορείο ANI, η φωτιά προκάλεσε «έκλυση τοξικών αερίων» που επιδείνωσε την κατάσταση.

«Πέντε ασθενείς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», σημείωσε ο ίδιος, ενώ ακόμη 13 μεταφέρθηκαν εσπευσμένα από δύο πτέρυγες του νοσοκομείου, το οποίο είναι το μεγαλύτερο της πολιτείας Ρατζαστάν και δέχεται ασθενείς από πολλές περιοχές.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Τζαϊπούρ, Μπίτζου Τζορτζ Τζόσεφ, δήλωσε ότι διενεργείται έρευνα από ειδικούς της ιατροδικαστικής υπηρεσίας για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Η τοπική κυβέρνηση της Ρατζαστάν ανακοίνωσε τη συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, σύμφωνα με το ANI.

Η επιτροπή θα εστιάσει στην αντίδραση της διοίκησης του νοσοκομείου, στη λειτουργία των συστημάτων εντοπισμού και πυρόσβεσης, καθώς και στην ανάγκη λήψης μέτρων για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Επαναλαμβανόμενες τραγωδίες σε ινδικά νοσοκομεία

Στην Ινδία έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν πολλαπλές πυρκαγιές σε νοσοκομεία, με δεκάδες θύματα. Πολλές από αυτές αποδόθηκαν σε βραχυκυκλώματα ή σε βλάβες ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Τον Νοέμβριο του 2024, δέκα νεογνά πέθαναν από ασφυξία ή εγκαύματα ύστερα από φωτιά σε μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών στην πολιτεία Ούταρ Πραντές. Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Μάιο του 2024, έξι νεογέννητα είχαν χάσει τη ζωή τους σε παρόμοιο περιστατικό σε βρεφονηπιακή κλινική στο Νέο Δελχί.