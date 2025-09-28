Φρικτό θάνατο βρήκε ένα 5χρονο αγόρι στην Ινδία, όταν ένας άγνωστος άνδρας με ποδήλατο φέρεται να του έκοψε το κεφάλι με ένα φτυάρι.

Το νεαρό αγόρι, με το όνομα Vikesh, αποκεφαλίστηκε μπροστά στη μητέρα του, επιτείνοντας την αίσθηση του αποτρόπαιου, από έναν άνδρα που εισέβαλε στο σπίτι τους. Σύμφωνα με τοπικές αρχές, ο Vikesh έπαιζε έξω από το σπίτι του στο χωριό Ali της πολιτείας Madhya Pradesh, όταν ο ύποπτος για τη δολοφονία του, φέρεται να πήρε ένα κοφτερό φτυάρι που βρήκε στο σπίτι και να τον αποκεφάλισε. Η μητέρα τραυματίστηκε επίσης, στην προσπάθειά της να σώσει τον γιο της.

Αφού άκουσαν τις κραυγές της, οι γείτονες έσπευσαν στο σπίτι, προσφέροντας βοήθεια στη μητέρα και ακινητοποιώντας τον δράστη. Στη συνέχεια, φέρεται να τον ξυλοκόπησαν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Ο Αστυνομικός Διευθυντής του Dhar, Mayank Awasthi, δήλωσε ότι ο κατηγορούμενος για την επίθεση πέθανε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο. «Η πραγματική αιτία θανάτου θα γίνει γνωστή μόνο μετά τη νεκροψία», πρόσθεσε.

Ο ύποπτος, 25 ετών, δεν ήταν γνωστός του μικρού αγοριού, ούτε της οικογένειάς του, ενώ είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος, έχοντας φύγει από το σπίτι του στο Jobat Bagdi στο Alirajpur, σχεδόν τέσσερις ημέρες πριν από τη δολοφονία πρωτοφανούς σκαιότητας. Όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές, προσπάθησε επίσης να κλέψει αντικείμενα από ένα κοντινό κατάστημα περίπου μία ώρα πριν από την επίθεση.

Ο Awasthi επιβεβαίωσε πως «οι αστυνομικές έρευνες έδειξαν ότι η οικογένεια δεν γνωρίζονταν, ούτε είχε κάποια διαμάχη με τον δολοφόνο» και ως εκ τούτου ερευνώνται τα κίνητρά του.