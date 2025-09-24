Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την πόλη Κολκάτα (Καλκούτα) και τις γύρω περιοχές στην ανατολική Ινδία, λίγες ημέρες πριν από ένα σημαντικό φεστιβάλ. Η έντονη κακοκαιρία προκάλεσε πλημμύρες, σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και πολύωρο αποκλεισμό κατοίκων, όπως ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με τον Χ.Ρ Μπίσουας, περιφερειακό επικεφαλής του Ινδικού Μετεωρολογικού Σταθμού στην Κολκάτα, η καταγεγραμμένη βροχόπτωση έφτασε έως και 251,6 χιλιοστά μέσα σε 24 ώρες, ποσότητα που αποτελεί τη μεγαλύτερη στην ιστορία της πόλης από το 1988.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε πως 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κολκάτα, κυρίως λόγω ηλεκτροπληξίας, ενώ ακόμη δύο πνίγηκαν εξαιτίας των πλημμυρών.

Οι ακραίες συνθήκες βροχόπτωσης παρέλυσαν κυριολεκτικά την πρωτεύουσα του κρατιδίου, επηρεάζοντας σοβαρά τις προετοιμασίες για το Ντούργκα Πούτζα, το μεγαλύτερο ετήσιο φεστιβάλ των Ινδουιστών στη Δυτική Βεγγάλη.

Πολλά δρομολόγια τρένων και αεροπορικών πτήσεων είτε ακυρώθηκαν είτε σημείωσαν σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ αρκετές περιοχές βρέθηκαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για ώρες.

Η κυβέρνηση του κρατιδίου αποφάσισε το κλείσιμο των σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για δύο ημέρες, ενόψει των διακοπών για το φεστιβάλ που ξεκινά την Παρασκευή.

Οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι ο καιρός θα βελτιωθεί μέχρι το απόγευμα και καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή και επαγρύπνηση.