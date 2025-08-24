Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή της Κερέταρο, στο κεντρικό Μεξικό, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές το Σάββατο.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, τα δύο θύματα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (τοπική ώρα), σε περιοχή που πλήττεται ιδιαίτερα από την κακοκαιρία, σύμφωνα με ενημέρωση της πολιτικής προστασίας.

Έκτακτα μέτρα και κινητοποίηση των Αρχών

Η Κερέταρο, πρωτεύουσα της ομώνυμης πολιτείας, η οποία είναι γνωστή για τη μοναδική αποικιακή αρχιτεκτονική της, συνεχίζει να δοκιμάζεται από ισχυρές βροχοπτώσεις. Οι έντονες καιρικές συνθήκες έχουν ήδη προκαλέσει σημαντικές ζημιές, αναγκάζοντας τις ομοσπονδιακές αρχές να ενεργοποιήσουν σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και να κινητοποιήσουν τις ένοπλες δυνάμεις για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Το ακραίο αυτό καιρικό φαινόμενο έχει επηρεάσει και άλλες περιοχές του Μεξικού. Το διεθνές αεροδρόμιο Μπενίτο Χουάρες στην Πόλη του Μεξικού, ένα από τα πιο πολυσύχναστα της Λατινικής Αμερικής, ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του λόγω της περιορισμένης ορατότητας, συμβάλλοντας στην περαιτέρω αναστάτωση της καθημερινότητας.

Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Αυγούστου, το αεροδρόμιο καθώς και τα περίχωρά του είχαν πλημμυρίσει, οδηγώντας σε ακυρώσεις πτήσεων για αρκετές ώρες και επιφέροντας σημαντικές ζημιές στις υποδομές.

Ραγδαίες βροχοπτώσεις και κλιματική αλλαγή

Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αυξημένες βροχοπτώσεις στο Μεξικό, με την πρωτεύουσα να αντιμετωπίζει πρωτόγνωρα ύψη βροχής. Τον Ιούνιο, σύμφωνα με την εθνική επιτροπή υδάτινων πόρων (CONAGUA), καταγράφηκε η μεγαλύτερη βροχόπτωση από το 1985.

Όπως επισημαίνουν επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή καθιστά τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα όχι μόνο πιο συχνά, αλλά και εντονότερα, επηρεάζοντας ολόκληρο τον πλανήτη. Τα φαινόμενα αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων τόσο για την προσαρμογή όσο και για τον μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.