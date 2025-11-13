Η Γαλλία απέτισε συγκινητικό φόρο τιμής την Πέμπτη στους 130 ανθρώπους που σκοτώθηκαν πριν από δέκα χρόνια, στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου 2015, όταν ένοπλοι και βομβιστές αυτοκτονίας του Ισλαμικού Κράτους αιματοκύλισαν το Παρίσι. Οι επιθέσεις, που στόχευσαν καφετέριες, εστιατόρια και την αίθουσα συναυλιών Μπατακλάν, ήταν οι πιο αιματηρές σε γαλλικό έδαφος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μια νύχτα που άλλαξε για πάντα τη χώρα και τη συλλογική της μνήμη συνολικά.

Η τραγωδία άφησε πίσω της βαθιά τραύματα και οδήγησε σε δραστικά μέτρα ασφαλείας, πολλά από τα οποία έχουν πλέον ενσωματωθεί στη νομοθεσία.

«Ένα κενό που δεν μπορεί να γεμίσει»

Οι εκδηλώσεις μνήμης ξεκίνησαν στο Stade de France, όπου οι πρώτες εκρήξεις εκείνης της νύχτας σκότωσαν τον οδηγό λεωφορείου Μανουέλ Ντίας.

«Από εκείνη την 13η Νοεμβρίου, υπάρχει ένα κενό που δεν μπορεί να γεμίσει», είπε με τρεμάμενη φωνή η κόρη του, Σόφι Ντίας, στην τελετή μνήμης. Θυμήθηκε τα ατελείωτα τηλεφωνήματα της οικογένειας εκείνη τη νύχτα, στην προσπάθειά τους να μάθουν αν ο πατέρας της ήταν ασφαλής — πριν πληροφορηθούν ότι ήταν το πρώτο θύμα των επιθέσεων.

«Είθε να ευαισθητοποιήσουμε τις νεότερες γενιές, να μεταδώσουμε τις αξίες της δημοκρατίας μας και να τους υπενθυμίσουμε όλες εκείνες τις αθώες ζωές που χάθηκαν όπως ο πατέρας μου, που έφυγε πολύ νωρίς, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο», πρόσθεσε συγκινημένη.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ηγήθηκε των εκδηλώσεων, τηρώντας ενός λεπτού σιγή και καταθέτοντας στεφάνι στο μνημείο έξω από το Σταντ ντε Φρανς. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ο ίδιος, μαζί με επιζώντες και συγγενείς θυμάτων, επισκέφθηκαν κάθε σημείο των επιθέσεων.

10 ans. La douleur demeure. En fraternité, pour les vies fauchées, les blessés, les familles et les proches, la France se souvient. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 13, 2025

Σύμφωνα με ενώσεις θυμάτων, δύο επιζώντες αυτοκτόνησαν τα επόμενα χρόνια, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 132.

«Επίθεση στον πολιτισμό της Γαλλίας»

Ο ιστορικός Ντενίς Πεσκάνσκι τόνισε πως εκείνη η νύχτα είχε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα: «Αυτό που έκανε τις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου μοναδικές ήταν ότι όλοι ήταν πιθανά θύματα. Οι τρομοκράτες στόχευσαν την ίδια την καθημερινότητα».

Η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL: «Οι τρομοκράτες ήθελαν να επιτεθούν σε αυτόν τον πολιτισμό που είναι δικός μας τον πολιτισμό της χαράς, του εορτασμού, της ποικιλομορφίας και της μουσικής».

Αργότερα, οι τελετές μεταφέρθηκαν στο Μπατακλάν, όπου 90 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Eagles of Death Metal.

Ο επιζών Σεμπαστιάν Λασκού θυμήθηκε: «Ήμασταν εκεί, ακούγαμε μουσική, και μέσα σε δευτερόλεπτα κατέληξαν όλοι να συνθλίβονται και να καταρρέουν σαν ένα σώμα. Και μετά υπήρχε η μυρωδιά του αίματος».

Ένας από τους φίλους του σκοτώθηκε προσπαθώντας να προστατεύσει ένα άλλο μέλος της παρέας. Δέκα χρόνια μετά, ο Λασκού εξακολουθεί να υποφέρει από μετατραυματικό στρες και δεν μπορεί να βρίσκεται σε πολυσύχναστα ή κλειστά μέρη. «Τα δυνατά ηχητικά σήματα μου θυμίζουν πυροβολισμούς», λέει.

Μια απειλή που αλλάζει μορφή

Δέκα χρόνια μετά, η φύση της τρομοκρατικής απειλής έχει αλλάξει. «Μια επίθεση σαν αυτή που δυστυχώς βιώσαμε τότε είναι πλέον λιγότερο πιθανή. Η αποδυνάμωση του Ισλαμικού Κράτους την καθιστά πολύ λιγότερο πιθανή», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες στο BFM TV.

Ωστόσο, προειδοποίησε: «Η απειλή παραμένει υψηλή με άτομα που βρίσκονται σε εθνικό έδαφος, ριζοσπαστικοποιούνται πολύ γρήγορα και σχεδιάζουν βίαιες ενέργειες».

Με πληροφορίες από Reuters