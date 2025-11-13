«Η Γαλλία θυμάται» και «ο πόνος παραμένει», έγραψε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε μια σύντομη ανάρτηση στο X, σήμερα δέκα χρόνια μετά τις τζιχαντιστικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου 2015, που άφησαν πίσω 132 νεκρούς και πάνω από 350 τραυματίες στο Παρίσι και σε προάστιά του.

«Δέκα χρόνια. Ο πόνος παραμένει. Με αδελφοσύνη, για τις ζωές που χάθηκαν, τους τραυματίες, τις οικογένειες και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, η Γαλλία θυμάται», έγραψε ο Μακρόν, καθώς η χώρα αποτίει φόρο τιμής στα θύματα αυτών των επιθέσεων.

10 ans. La douleur demeure. En fraternité, pour les vies fauchées, les blessés, les familles et les proches, la France se souvient. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 13, 2025

Ο Γάλλος Πρόεδρος ξεκίνησε να αποτίει φόρο τιμής σήμερα, επισκεπτόμενος κάθε σημείο των επιθέσεων, ενώ έχει προγραμματιστεί να εκφωνήσει ομιλία αργότερα σήμερα.