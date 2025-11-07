Την προσοχή του Τύπου διεθνώς έχει συγκεντρώσει, μετά την εκλογή του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι, η σύζυγός του, Ράμα Ντουβάτζι.

Αν και αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις και δεν έχει δώσει ποτέ κοινή συνέντευξη με τον σύζυγό της, η Ράμα δεν έλειψε στιγμή από το πλευρό του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

Η γνωριμία και ο γάμος

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2021 μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Στο πρώτο τους ραντεβού, εκείνη δεν γνώριζε πως ο Μαμντάνι είχε μόλις εκλεγεί στη Βουλή της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Ο αρραβώνας τους έγινε στο Ντουμπάι και ο πολιτικός γάμος τους τελέστηκε τον Φεβρουάριο του 2025.

Η 28χρονη Ράμα Ντουβάτζι έχει συριακές ρίζες, γεννήθηκε στο Χιούστον και έζησε στο Τέξας μέχρι τα 9 της, οπότε η οικογένειά της μετακόμισε στο Ντουμπάι. Σπούδασε τέχνη στο Κατάρ και στη Νέα Υόρκη και σήμερα δραστηριοποιείται ως εικαστικός.

Στον λογαριασμό της στο Instagram, παρουσιάζει αποκλειστικά τα έργα της — πίνακες εμπνευσμένους από γυναίκες της Μέσης Ανατολής και της Παλαιστίνης. Μοναδική αναφορά στον σύζυγό της, μια ανάρτηση τον περασμένο Ιούνιο, όπου γράφει: «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη».

Ο φιλέλληνας δήμαρχος

Τρία 24ωρα μετά την εκλογή του, ο 34χρονος Μαμντάνι συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας. Όπως αναφέρει ανάλυση του BBC, συχνάζει στην Αστόρια — την καρδιά της ελληνικής κοινότητας της Νέας Υόρκης.

Το 2021 είχε αναρτήσει μήνυμα για την 25η Μαρτίου, συνοδεύοντάς το με φωτογραφία του γκολ του Άγγελου Χαριστέα στον τελικό του EURO 2004 και το σχόλιο: «Χρόνια πολλά για την Ημέρα Ελληνικής Ανεξαρτησίας σε όλους τους Έλληνες αδελφούς μου, την οικογένειά μου και στον ίδιο τον Άγγελο Χαριστέα».

Με κάθε ευκαιρία, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης δεν παραλείπει να εκφράζει τη στοργή του για την «ελληνορθόδοξη οικογένειά» του, όπως ο ίδιος τη χαρακτηρίζει.