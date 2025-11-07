Το όνομά του κάνει τον γύρο του κόσμου μετά τη θριαμβευτική εκλογή του στη δημαρχία της Νέας Υόρκης. Ο Ζοχράν Μαμντάνι, μόλις 34 ετών, γεννημένος στην Ουγκάντα και μεγαλωμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ο νεότερος δήμαρχος που έχει εκλεγεί ποτέ στην ιστορία της πόλης — και ταυτόχρονα ένας άνθρωπος με πάθος για το ποδόσφαιρο.

Φανατικός οπαδός της Άρσεναλ, ο Μαμντάνι δεν χάνει ευκαιρία να εκφράσει την αγάπη του για το άθλημα αλλά και τον θαυμασμό του για ιστορικές στιγμές που το έχουν σημαδέψει. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανάρτησή του στις 25 Μαρτίου 2021, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.

Τότε, μέσα από τον λογαριασμό του στο X (πρώην Twitter), έστειλε τις ευχές του στην Ελλάδα, κάνοντας ειδική αναφορά στον Άγγελο Χαριστέα, τον άνθρωπο που χάρισε το 2004 στη χώρα μας το πιο απίστευτο ποδοσφαιρικό παραμύθι.

«Χαρούμενη ημέρα ανεξαρτησίας στα αδέρφια μου τους Έλληνες, στην οικογένειά μου και στον Άγγελο Χαριστέα», έγραψε, συνοδεύοντας το μήνυμα με το βίντεο του θρυλικού γκολ στον τελικό του Euro 2004.