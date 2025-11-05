Ο Ισραηλινός υπουργός Διασποράς Αμιχάι Σίκλι εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του νεοεκλεγέντος δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, χαρακτηρίζοντάς τον «υποστηρικτή της Χαμάς» και καλώντας τους Εβραίους κατοίκους της πόλης να μεταναστεύσουν στο Ισραήλ.

Ο 34χρονος Μαμντάνι, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο, θα είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος στην ιστορία της Νέας Υόρκης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Σίκλι ανέφερε ότι «η πόλη, που ήταν άλλοτε σύμβολο ελευθερίας στον κόσμο, μόλις εμπιστεύθηκε τα κλειδιά της σε έναν υποστηρικτή της Χαμάς». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι θέσεις του Μαμντάνι «δεν είναι πολύ μακριά από εκείνες των φανατικών ισλαμιστών που, πριν από 25 χρόνια, δολοφόνησαν τρεις χιλιάδες» ανθρώπους, παραπέμποντας στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Αντιδράσεις για τις θέσεις του Μαμντάνι

Τα τελευταία χρόνια, ο Μαμντάνι έχει καταδικάσει επανειλημμένα τον αντισημιτισμό, ενώ έχει μιλήσει και για την ισλαμοφοβία που, όπως έχει δηλώσει, έχει βιώσει προσωπικά. Παράλληλα, είναι γνωστός για τη σταθερή υποστήριξή του στην παλαιστινιακή υπόθεση.

Οι τοποθετήσεις του σχετικά με το Ισραήλ — το οποίο έχει χαρακτηρίσει «καθεστώς απαρτχάιντ» — και η καταγγελία του για τη στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας ως «γενοκτονία» έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, κυρίως στους κόλπους της εβραϊκής κοινότητας.

Η ισραηλινή επίθεση στη Γάζα ξεκίνησε ως αντίποινα για την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο ισραηλινό έδαφος. Ο Σίκλι τόνισε ότι «η Νέα Υόρκη δεν θα είναι ποτέ η ίδια, πρώτα απ’ όλα για την εβραϊκή κοινότητα», προτρέποντας τους Εβραίους της πόλης να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκατασταθούν στο Ισραήλ.

Η εκλογική νίκη και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις

Η καθαρή εκλογική νίκη του Μαμντάνι ήρθε παρά τις επιθέσεις που δέχθηκε για τις πολιτικές του θέσεις και τη μουσουλμανική του καταγωγή. Οι επικρίσεις προήλθαν κυρίως από επιχειρηματικούς κύκλους, συντηρητικά μέσα ενημέρωσης και τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ παρενέβη την τελευταία στιγμή στην προεκλογική εκστρατεία, δηλώνοντας πως ο Μαμντάνι είναι γεμάτος «μίσος» απέναντι στους Εβραίους, επιχειρώντας να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα χωρίς επιτυχία.