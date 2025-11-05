Νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης είναι ο Ζοχράν Μαμντάνι, κι όπως είναι φυσικό, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα τόσο πάνω στον 33χρονο πρώτο μουσουλμάνο δήμαρχο της αμερικανικής μητρόπολης αλλά και στη νεαρή σύζυγό του τη Ράμα Ντουουάτζι.

Η Ράμα Ντουουάτζι, είναι 28 ετών, καλλιτέχνης, με καταγωγή από τη Συρία και σύζυγος του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι.

Από την Τετάρτη δεν είναι μόνο η σύζυγος του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαντάνι αλλά και η πρώτη εκπρόσωπος της Generation Z στο Gracie Mansion, την επίσημη κατοικία του δημάρχου της Νέας Υόρκης.

Μια καλλιτέχνιδα που συνδυάζει την πολιτική ευαισθησία με την προσωπική ανεξαρτησία.

Η Ράμα Ντουουάτζι δεν ακολούθησε το εγχειρίδιο της «πρώτης κυρίας εν αναμονή», σχολιάζει το CNN.

Καμμία προεκλογική εμφάνιση στο πλευρό του

Δεν έκανε προεκλογικές εμφανίσεις στο πλευρό του Ζόραν Μαντάνι. Δεν έδωσαν κοινές τηλεοπτικές συνεντεύξεις, ούτε έκανε λαμπερές φωτογραφίσεις για περιοδικά.

Ακόμη και στη σελίδα της Instagram, όπου προβάλλει τη δουλειά της ως εικαστικός που αντλεί τα θέματά της από τη Μέση Ανατολή και το παλαιστινιακό, σπάνια υπάρχει αναφορά στον σύζυγό της. Εξαίρεση αποτελεί μία μόνο ανάρτηση, την ημέρα των προκριματικών εκλογών των Δημοκρατικών τον Ιούνιο.

View this post on Instagram A post shared by RAMA DUWAJI (@ramaduwaji)

;

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη», έγραψε στη λεζάντα μιας σειράς φωτογραφιών που τους δείχνουν να ψηφίζει και μια παιδική φωτογραφία του Μαντάνι.

Από τη Συρία στο Τέξας και στη Νέα Υόρκη

Η Ράμα Ντουουάτζι γεννήθηκε στο Χιούστον, από οικογένεια συριακής καταγωγής, και έζησε εκεί μέχρι τα 9 της χρόνια, όταν η οικογένειά της μετακόμισε στο Ντουμπάι.

Σπούδασε Καλές Τέχνες στο Virginia Commonwealth University στο Κατάρ και ολοκλήρωσε το πτυχίο της στο Ρίτσμοντ των ΗΠΑ. Έκανε μεταπτυχιακό στη Νέα Υόρκη.

Τα έργα της έχουν δημοσιευθεί σε κορυφαία μέσα όπως το The Cut, το BBC, η Vogue και το The New Yorker, αποσπώντας θετικά σχόλια για τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει το πολιτικό μήνυμα με την καλλιτεχνική έκφραση.

Ένας έρωτας μέσα από την εφαρμογή Hinge

Η γνωριμία της με τον Ζόραν Μαντάνι έγινε το 2021 μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Hinge.

Ο Μαμντάνι μόλις είχε εκλεγεί στη Βουλή της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, κάτι που εκείνη τότε αγνοούσε.

Στο πρώτου ραντεβού δείπνησαν σε ένα καφέ στο Μπρούκλιν και περπάτησαν στο McCarren Park και στο δεύτερο, εκείνος την ξενάγησε στην εκλογική του περιφέρεια, στην Αστόρια του Κουίνς.

Αρραβωνιάστηκαν τον Οκτώβριο του 2024 και λίγες ημέρες μετά ο Μαμντάνι ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τη δημαρχία. Τον Δεκέμβριο γιόρτασαν τον αρραβώνα τους στο Ντουμπάι και τον Φεβρουάριο παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο του Μανχάταν.

Όταν τα μέσα άρχισαν να σχολιάζουν τον γάμο τους, ο Μαμντάνι ανάρτησε τις επίσημες φωτογραφίες γράφοντας:

«Η Ράμα δεν είναι απλώς η γυναίκα μου, είναι μια εξαιρετική καλλιτέχνιδα που αξίζει να τη γνωρίσει ο κόσμος με τους δικούς της όρους».

Ο παρασκηνιακός ρόλος της στην εκστρατεία του Μαμντάνι

Η Ντουουάτζι μπορεί να απέφυγε τα τηλεοπτικά στούντιο, αλλά είχε ενεργό ρόλο πίσω από τα φώτα.

Συμμετείχε στη διαμόρφωση της αισθητικής της καμπάνιας – από το λογότυπο μέχρι τη γραμματοσειρά – συνδυάζοντας τα χρώματα της Νέας Υόρκης.

Ο Μαμντάνι, που στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την εκστρατεία του στα social media, αναγνωρίζει τη συμβολή της στη βελτίωση της ψηφιακής του εικόνας.

Παράλληλα, η Ράμα βρίσκεται στο πλευρό του σε κάθε κρίσιμη στιγμή: από την ημέρα της προκριματικής του ψήφου έως την ομιλία της νίκης του, αλλά και στην εμφάνισή του στο The Daily Show.

Οι απόψεις της Ντουουάτζι για τη Μέση Ανατολή είναι ξεκάθαρες και αποτυπώνονται στα έργα της: ασπρόμαυρες απεικονίσεις γυναικών, σκηνές από τη Γάζα, η παλαιστινιακή σημαία.

Οι θέσεις της ευθυγραμμίζονται με την κριτική που έχει ασκήσει ο σύζυγός της στο Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 – μια στάση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Νέα Υόρκη, πόλη με τον μεγαλύτερο εβραϊκό πληθυσμό εκτός Ισραήλ.