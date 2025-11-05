Σε ηλικία μόλις 34 ετών, ο δημοκρατικός σοσιαλιστής Ζόραν Μαμντάνι έγινε ο νεότερος δήμαρχος της τελευταίας εκατονταετίας, καθώς και ο πρώτος μουσουλμάνος και πρώτος Νοτιοασιάτης που αναλαμβάνει τη θέση.

Τα διεθνή μέσα μιλούν για ιστορική καμπή για την πολιτική σκηνή της Νέας Υόρκης και όχι αδίκως καθώς πρόκειται για μια προσωπικότητα που ανάλογη δεν έχει περάσει από την δημαρχία της μεγαλύτερης πόλης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κατέβηκε υποψήφιος με το δημοκρατικό κόμμα. Η νίκη του αντανακλά τη δύναμη μιας νεανικής, προοδευτικής συμμαχίας και μια δημόσια διάθεση που δίνει προτεραιότητα στο κόστος ζωής, στην έλλειψη στέγης και στην ανάγκη ηλικιακής ανανέωσης στην πολιτική σκηνή της πόλης.

Η προϊστορία του ως ράπερ

Γεννημένος στην Ουγκάντα από Ινδούς γονείς, ο 32χρονος Μαμντάνι υπήρξε πρώην ράπερ. Αν και δήμαρχος πια δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει το παρελθόν του στη χιπ χοπ σκηνή. Στα ετήσια οικονομικά του στοιχεία μάλιστα εξακολουθεί να δηλώνει «αυτοαπασχολούμενος ράπερ» και να εισπράττει «μερικά ψιλά», όπως σχολιάζουν διεθνή ΜΜΕ. Από πού; Από τα δικαιώματα των κομματιών του ως Young Cardamom και Mr. Cardamom.

Σε ένα από τα πιο γνωστά του κομμάτια, ο Μαμντάνι ραπάρει: «Έχω την ίδια ιστορία με το τσαπάτι, ρίζες στην Ινδία, αλλά γεννήθηκα στην Ουγκάντα. Έχω καφέ δέρμα, αλλά είμαι Ουγκαντέζος. Μπορώ να ραπάρω και στα αγγλικά και στα λουγκάντα».

Μια άλλη συνεργασία που προκάλεσε εντυπώσεις είναι αυτή με την Μαντούρ Τζάφρι. Η «γιαγιά της ινδικής κουζίνας», φορά κίτρινη ζακέτα με κουκούλα, βρίζει και χορεύει δίπλα στον νυν δήμαρχο της Νέας Υόρκης σε καντίνα του δρόμου.

Η σημασία της νίκης Μαμντάνι στην κοινωνία και το δημοκρατικό κόμμα

Ο Μαμντάνι βασίστηκε σε μια ατζέντα κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής ανακούφισης. Αν συγκεντρώσουμε τις δεσμεύσεις του είναι:

πάγωμα ενοικίων σε κατοικίες με καθεστώς ελέγχου

διεύρυνση προγραμμάτων προσιτής κατοικίας

δωρεάν μετακίνηση με δημοτικά λεωφορεία

αύξηση φορολόγησης υψηλών εισοδημάτων.

Τα προβλήματα της αμερικανικής κοινωνίας είναι σίγουρα μεγάλα και οι τάσεις φαίνονται από την απόφαση των πολιτών της Νέας Υόρκης όπως θα φανούν ακόμα περισσότερο από τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Δεν όμως μόνο εκεί η ριζική αλλαγή. Το αποτέλεσμα υπογραμμίζει μια σημαντική αναδιάταξη στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος στη Νέα Υόρκη. Ο Κουόμο αποφάσισε να κατέβει ως ανεξάρτητος και η ισχυρή επίδοσή του ως ανεξάρτητου ανέδειξε βαθύτερες εσωκομματικές εντάσεις.

Σύμφωνα, τέλος, με αναλυτές η άνοδος του Μαμντάνι ενδέχεται να ενισχύσει αντίστοιχα κινήματα σε άλλες μεγάλες μητροπόλεις των ΗΠΑ και να εμπνεύσει αντίστοιχες καμπάνιες σε συνδυασμό με ένα κίνημα αντίδρασης στις πολιτικές Τραμπ.