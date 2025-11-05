Ο Ζόραν Μαμντάνι, ο νεαρός «δημοκράτης σοσιαλιστής» που εξελέγη δήμαρχος Νέας Υόρκης την Τρίτη, δήλωσε ότι η πόλη μπορεί να «δείξει σ’ ένα έθνος προδομένο από τον Ντόναλντ Τραμπ πώς να τον νικήσει». Ο 34χρονος πολιτικός θα αναλάβει καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου, ως ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ.

Στην επινίκια ομιλία του, υπογράμμισε ότι «η ελπίδα νίκησε την τυραννία» και πως «σε αυτή την περίοδο πολιτικού ερέβους, η Νέα Υόρκη θα γίνει το φως». Ο Μαμντάνι χαρακτήρισε τον πρόεδρο Τραμπ «δεσπότη», επισημαίνοντας τη ρήξη του με την πολιτική που ακολούθησε ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης.

Ασκώντας σφοδρή κριτική στην πολιτική του Λευκού Οίκου για τη μετανάστευση, την οποία χαρακτήρισε βίαιη και απάνθρωπη, ο νέος δήμαρχος τόνισε ότι «η Νέα Υόρκη θα παραμείνει πόλη μεταναστών» και πρόσθεσε: «για να φτάσει κανείς σε κάποιον από μας, πρέπει να περάσει από πάνω μας».

Η αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Την παραμονή των εκλογών, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους ψηφοφόρους να στηρίξουν τον βασικό αντίπαλο του Μαμντάνι, τον κεντρώο Άντριου Κουόμο, κρίνοντας ότι είναι «ικανός» να διαχειριστεί μια πόλη 8,5 εκατομμυρίων κατοίκων. Ο Τραμπ είχε ήδη χαρακτηρίσει τον Μαμντάνι «κομμουνιστή υποψήφιο» και προειδοποίησε μέσω Truth Social ότι, αν εκλεγεί, θα περιορίσει τη χρηματοδότηση της πόλης «στα ελάχιστα απαιτούμενα».

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, ο πρώην πρόεδρος απηύθυνε μήνυμα στους εβραίους ψηφοφόρους, καλώντας τους να μην στηρίξουν τον δημοκρατικό υποψήφιο, γνωστό για τη στάση του υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης. Ο Μαμντάνι απάντησε μετά τη νίκη του, δεσμευόμενος ότι η δημαρχία του θα συνεχίσει να αγωνίζεται «εναντίον της μάστιγας του αντισημιτισμού».

Οι δεσμεύσεις του νέου δημάρχου

Ο Μαμντάνι υπογράμμισε ότι οι πάνω από ένα εκατομμύριο μουσουλμάνοι της Νέας Υόρκης θα έχουν θέση στους «διαδρόμους της εξουσίας». Παράλληλα, απάντησε στις ανησυχίες ψηφοφόρων σχετικά με παλαιότερες δηλώσεις του για την αστυνομία, διαβεβαιώνοντας ότι θα «εργαστεί χέρι με χέρι με τους αστυνομικούς που μειώνουν την εγκληματικότητα» και θα δώσει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση «των κρίσεων ψυχικής υγείας» και της αστεγίας.

Επαναλαμβάνοντας τις βασικές προεκλογικές του δεσμεύσεις – έλεγχο των τιμών των ενοικίων, δωρεάν μετακινήσεις με τα λεωφορεία και δωρεάν παιδικούς σταθμούς – ο νέος δήμαρχος τόνισε ότι έλαβε «εντολή για νέα μορφή πολιτικής, εντολή να κάνει προσιτή την πόλη» για όλους τους κατοίκους της.