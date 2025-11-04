Χθες τα ξημερώματα ο Ζόραν Μαμντάνι περπάτησε συμβολικά, μαζί με υποστηρικτές του, από τη γέφυρα του Μπρούκλιν έως το δημαρχείο της Νέας Υόρκης. Ο επικρατέστερος υποψήφιος στις σημερινές δημοτικές εκλογές στην αμερικανική μεγαλούπολη μίλησε για «μια νέα ημέρα που ξημερώνει για τη Νέα Υόρκη» και ειρωνεύτηκε τον επίσης Δημοκρατικό πρώην κυβερνήτη Αντριου Κουόμο επειδή δέχθηκε τη χλιαρή υποστήριξη του προέδρου Τραμπ.

Ο 34χρονος Μαμντάνι, ο οποίος εάν εκλεγεί, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της πόλης, έχει πραγματοποιήσει μια εξαιρετική προεκλογική εκστρατεία, κινητοποιώντας νέους και την εργατική τάξη, δύο κοινωνικές ομάδες που εδώ και καιρό δείχνουν να έχουν εγκαταλείψει το Δημοκρατικό Κόμμα. Ο νεαρός υποψήφιος επικεντρώθηκε στο στεγαστικό, στο υψηλό κόστος ζωής και τον πληθωρισμό, προτείνοντας λύσεις για τη δύσκολη καθημερινότητα των κατοίκων της Νέας Υόρκης. Η χρήση των νέων μέσων επικοινωνίας έχει παίξει και αυτή τον ρόλο της στο να κινητοποιηθούν ομάδες που συνήθως δείχνουν απαθείς στις προεκλογικές περιόδους. Μήπως λοιπόν, αναρωτιούνται οι «New York Times», αυτός ο γεννημένος στην Ουγκάντα από ινδούς γονείς νεαρός πολιτικός είναι η απάντηση των Δημοκρατικών στον «τυφώνα» Τραμπ;

Η άνοδός του ήταν ραγδαία. Πριν από έναν χρόνο ήταν ένας απλός βουλευτής της Πολιτείας της Νέας Υόρκης με σχεδόν μηδενική αναγνωρισιμότητα. Ομως, μετά την έναρξη της εκστρατείας του για τη δημαρχία τον Οκτώβριο του 2024, η έντονη εστίασή του στη στεγαστική κρίση της Νέας Υόρκης και τα κομψά βίντεο στο TikTok προσέλκυσαν τεράστιο κοινό. Αυτό το κύμα ενθουσιασμού τον οδήγησε σε μια νίκη-σοκ στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών επί του Αντριου Κουόμο, πρώην κυβερνήτη της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Ο Κουόμο, ο οποίος έχει κατηγορήσει τον Μαμντάνι για αντισημιτισμό λόγω της κριτικής του για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα – μια κατηγορία που απορρίπτει – παρέμεινε στην κούρσα ως ανεξάρτητος. Αλλά υστερεί σε μεγάλο βαθμό από τον νεότερο αντίπαλό του.

Η εκλογική αναμέτρηση για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης παρακολουθείται πάντα στενά, καθώς η πόλη είναι η οικονομική πρωτεύουσα των ΗΠΑ και οι αποφάσεις των ηγετών της συχνά επηρεάζουν τον εθνικό πολιτικό διάλογο, τουλάχιστον για το τοπικά κυρίαρχο Δημοκρατικό Κόμμα. Αυτές οι εκλογές φέρνουν αντιμέτωπα το παρελθόν και το μέλλον του κόμματος – από τη μια ο 34χρονος Μαμντάνι με καινοτόμες προτάσεις και από την άλλη ο 67χρονος Κούομο με τις πιο κατεστημένες απόψεις του. Και οι δύο υποψήφιοι φέρουν πολιτικό φορτίο. Ο Μαμντάνι έχει αντιμετωπίσει κριτική για τον χαρακτηρισμό του ως δημοκρατικού σοσιαλιστή και για παλαιότερα σχόλιά του για το Ισραήλ και την αστυνομία της Νέας Υόρκης, ενώ η παραίτηση του Κουόμο το 2021 λόγω ισχυρισμών για σεξουαλική παρενόχληση θολώνει την πιθανή επιστροφή του.

Εάν κερδίσει ο Μαμντάνι, αναρωτιούνται όλα τα αμερικανικά μέσα, θα μπορέσει να εφαρμόσει το πρόγραμμά του; Ο Τραμπ έχει απειλήσει ότι θα του κόψει κάθε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση. Θα καταφέρει να ρίξει το κόστος ζωής και να επαναφέρει μια αίσθηση ασφάλειας στην πόλη; Οπως και να έχει, η πιθανή εκλογή του θα είναι ένας σταθμός στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ μετά την εκλογή Τραμπ και θα προκαλέσει μεγάλες αναταράξεις και μέσα στο ίδιο του το κόμμα, που αναζητεί, ανεπιτυχώς μέχρι τώρα, να ξανασυνδεθεί με την εκλογική του βάση.