Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους Εβραίους της Νέας Υόρκης να μην στηρίξουν τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για τη δημαρχία, Ζοχράν Μαμντάνι, προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Όποιος Εβραίος ψηφίσει τον Ζοχράν Μαμντάνι (…) είναι ηλίθιος!!!» έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι ο Μαμντάνι, ο οποίος θεωρείται φαβορί στις δημοτικές εκλογές, «μισεί τους Εβραίους».

Ο Μαμντάνι, γνωστός για τη στήριξή του στον αγώνα των Παλαιστινίων, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις με τις τοποθετήσεις του για το Ισραήλ και τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Οι δηλώσεις του έχουν αποξενώσει ένα τμήμα της εβραϊκής κοινότητας της Νέας Υόρκης.

Προσπαθώντας να κατευνάσει τις ανησυχίες, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών έχει υιοθετήσει τους τελευταίους μήνες πιο αυστηρή στάση απέναντι στον αντισημιτισμό, δηλώνοντας επανειλημμένα την αντίθεσή του σε κάθε μορφή μίσους.