Ημέρα εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες με τις κάλπες να έχουν ανοίξει ήδη σε Νέα Υόρκη, Βιρτζίνια και Νιου Τζέρσεϊ, ενώ στην Καλιφόρνια η διαδικασία θα ξεκινήσει αργότερα. Αν και πρόκειται για τις λεγόμενες «ενδιάμεσες εκλογές», χωρίς προεδρικές ή βουλευτικές αναμετρήσεις, η έκβαση αρκετών τοπικών ψηφοφοριών θεωρείται κρίσιμη.

Η Νέα Υόρκη θα εκλέξει νέο δήμαρχο, σε μια αναμέτρηση που φέρνει αντιμέτωπους έναν νεότερο, προοδευτικό Δημοκρατικό υποψήφιο με εκπρόσωπο της παλαιάς φρουράς του κόμματος. Παράλληλα, οι πολιτείες της Βιρτζίνια και του Νιου Τζέρσεϊ θα αναδείξουν νέους κυβερνήτες, σε εκλογές που μπορεί να αποτελέσουν προάγγελο για τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές του επόμενου έτους.

Στην Καλιφόρνια, οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν αν θα επιτραπεί η επαναχάραξη των εκλογικών περιφερειών των ΗΠΑ στα μέσα της δεκαετίας, μια κίνηση που οι Δημοκρατικοί θεωρούν απαραίτητη για να αντιμετωπίσουν τις αντίστοιχες προσπάθειες των Ρεπουμπλικανών σε άλλες πολιτείες.

Η μάχη για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη, όπου ο 34χρονος βουλευτής Zohran Mamdani επιχειρεί να γίνει ο νεότερος δήμαρχος της πόλης εδώ και έναν αιώνα. Ο Mamdani, δημοκρατικός σοσιαλιστής, προκάλεσε έκπληξη όταν επικράτησε του πρώην κυβερνήτη Andrew Cuomo στις εσωκομματικές εκλογές των Δημοκρατικών το καλοκαίρι.

Ο Cuomo συνέχισε την εκστρατεία του ως ανεξάρτητος, ενώ ο Ρεπουμπλικανός Curtis Sliwa αρνήθηκε να αποσυρθεί υπέρ του. Αν επικρατήσει, ο Mamdani θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, με τους Δημοκρατικούς σε όλη τη χώρα να παρακολουθούν αν το μήνυμά του για το κόστος ζωής –ενοίκια, τρόφιμα και μισθοί– μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για μελλοντικές εκστρατείες.

Παρότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μικρό προβάδισμα του Mamdani, η διαφορά με τον Cuomo έχει μειωθεί. Ο πρώην κυβερνήτης επικεντρώνει την κριτική του σε ζητήματα εγκληματικότητας και δημόσιας ασφάλειας, υποστηρίζοντας ότι ο αντίπαλός του στερείται εμπειρίας.

Η πρόταση για επαναχάραξη περιφερειών στην Καλιφόρνια

Η κυβέρνηση της Καλιφόρνιας ζητά από τους ψηφοφόρους να εγκρίνουν την Πρόταση 50, που θα επιτρέψει την προσωρινή επαναχάραξη των εκλογικών περιφερειών έως το 2030. Πρόκειται για σπάνια πρωτοβουλία, καθώς η πολιτεία συνήθως αναθέτει τη διαδικασία σε ανεξάρτητη επιτροπή κάθε δέκα χρόνια, βάσει των στοιχείων απογραφής.

Ο κυβερνήτης Gavin Newsom υποστηρίζει ότι η αλλαγή είναι αναγκαία για να αντισταθμιστούν οι κινήσεις Ρεπουμπλικανών πολιτειών, όπως το Τέξας και το Μιζούρι, που επιχειρούν να εξασφαλίσουν πλεονέκτημα στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Berkeley, το 60% των πιθανών ψηφοφόρων τάσσεται υπέρ της πρότασης, ενώ το 38% την απορρίπτει.

Η αναμέτρηση για την κυβερνησία του Νιου Τζέρσεϊ

Το Νιου Τζέρσεϊ θεωρείται παραδοσιακά Δημοκρατική πολιτεία, ωστόσο οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν σκληρή μάχη ανάμεσα στη Δημοκρατική Mikie Sherrill και τον Ρεπουμπλικανό Jack Ciattarelli. Η Sherrill είναι μέλος του Κογκρέσου, ενώ ο Ciattarelli πρώην πολιτειακός βουλευτής.

Η προεκλογική εκστρατεία έχει λάβει υψηλούς τόνους, με εκατέρωθεν επιθέσεις και τηλεοπτικά σποτ. Στην υποστήριξη των δύο υποψηφίων έχουν κινητοποιηθεί γνωστά πολιτικά πρόσωπα, από τον Barack Obama και τον Pete Buttigieg έως τον Donald Trump, ο οποίος συμμετείχε σε διαδικτυακή συγκέντρωση υπέρ του Ciattarelli.

Η κούρσα για την κυβερνησία της Βιρτζίνια

Η Βιρτζίνια, όπου η εξουσία εναλλάσσεται παραδοσιακά μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών, θα εκλέξει φέτος την πρώτη γυναίκα κυβερνήτη στην ιστορία της. Οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στη Δημοκρατική Abigail Spanberger και τη Ρεπουμπλικανή Winsome Earle-Sears, νυν αντικυβερνήτη.

Η Spanberger επικεντρώνει την εκστρατεία της στις οικονομικές επιπτώσεις από τις περικοπές του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, ενώ η Earle-Sears προβάλλει την ανάπτυξη της πολιτείας υπό Ρεπουμπλικανική διοίκηση και δίνει έμφαση σε κοινωνικά ζητήματα, όπως τα δικαιώματα των τρανς ατόμων.

Ο παράγοντας Τραμπ

Αν και δεν βρίσκεται στα ψηφοδέλτια, ο Donald Trump παραμένει καθοριστικός παράγοντας. Έχει εκφράσει δημόσια την υποστήριξή του στον Andrew Cuomo για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, απειλώντας να περιορίσει τη χρηματοδότηση της πόλης εάν επικρατήσει ο Mamdani.

Σε συνέντευξή του στο CBS, ο πρόεδρος δήλωσε: “Είναι δύσκολο να δίνεις χρήματα σε μια πόλη που διοικείται από κομμουνιστή”, χαρακτηρισμό που ο Mamdani απορρίπτει κατηγορηματικά. Ο Τραμπ έχει επίσης στηρίξει τον Ciattarelli στο Νιου Τζέρσεϊ και θεωρείται ο εμπνευστής της πολιτικής αντιπαράθεσης που οδήγησε στην πρόταση ανασχεδίασης των εκλογικών χαρτών στην Καλιφόρνια.