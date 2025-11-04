O Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα διακόψει τις ομοσπονδιακές χρηματοδοτήσεις προς τη Νέα Υόρκη σε περίπτωση που εκλεγεί δήμαρχος ο δημοκρατικός υποψήφιος Ζόραν Μαμντάνι, σύμφωνα με δηλώσεις του τη Δευτέρα, παραμονή των εκλογών στην αμερικανική μεγαλούπολη.

Ο ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος χαρακτήρισε επανειλημμένα μέσω της πλατφόρμας Truth Social τον 34χρονο υποψήφιο «κομμουνιστή». Υποστήριξε πως αν αναλάβει τη δημαρχία, η Νέα Υόρκη θα έχει «μηδέν πιθανότητες επιτυχίας» ή ακόμη και «επιβίωσης», χρησιμοποιώντας κεφαλαία γράμματα για έμφαση. Προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση εκλογής του Μαμντάνι, θα σταματήσει τη χορήγηση ομοσπονδιακών κονδυλίων προς την πόλη, «πέρα από τα ελάχιστα απαιτούμενα».

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο κ. Μαμντάνι προηγείται του ανεξάρτητου υποψηφίου Άντριου Κουόμο, πρώην κυβερνήτη της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Ο ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Κέρτις Σίλουα θεωρείται ότι δεν έχει πιθανότητες εκλογής, γεγονός που οδήγησε τον Τραμπ να εξισώσει την ψήφο υπέρ του με υποστήριξη προς τον Μαμντάνι.

Αντίθετα, ο πρώην πρόεδρος κάλεσε τους ψηφοφόρους να στηρίξουν τον Κουόμο, παρά τις παλαιότερες σφοδρές επικρίσεις του τελευταίου κατά του Τραμπ, ιδίως την περίοδο της πανδημίας. «Είτε σου αρέσει προσωπικά ο Άντριου Κουόμο είτε όχι, στ’ αλήθεια δεν έχεις επιλογή. Πρέπει να τον ψηφίσεις και να ελπίσεις πως θα κάνει φανταστική δουλειά», ανέφερε.

Ο Ζόραν Μαμντάνι, μέλος του τοπικού κοινοβουλίου και εκπρόσωπος της τάσης Democratic Socialists of America (DSA) εντός του Δημοκρατικού Κόμματος, έχει δεσμευθεί για πολιτικές όπως έλεγχο των ενοικίων, δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορεία και δωρεάν βρεφονηπιακούς σταθμούς. Οι προτάσεις του προβλέπουν χρηματοδότηση μέσω υψηλότερης φορολόγησης των εύπορων πολιτών και των επιχειρήσεων.

Εφόσον εκλεγεί, θα είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος στην ιστορία της Νέας Υόρκης, πόλης με πληθυσμό άνω των οκτώ εκατομμυρίων κατοίκων. Τα εκλογικά τμήματα αναμένεται να κλείσουν στις 21:00 τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδας), με τα πρώτα αποτελέσματα να δημοσιοποιούνται λίγο αργότερα.