Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανοιχτούς λογαριασμούς τόσο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όσο και με τον Σι Τζινπίνγκ. Όταν ρωτήθηκε ποιος από τους δύο είναι πιο σκληρός, στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ίδια άποψη για τον Ρώσο και τον Κινέζο ηγέτη.

«Και οι δύο σκληροί. Και οι δύο έξυπνοι. Είναι αμφότεροι πολύ ισχυροί ηγέτες», δήλωσε ο Τραμπ. «Αυτοί είναι άνθρωποι που δεν παίζεις μαζί τους. Είναι άνθρωποι που πρέπει να τους παίρνεις πολύ σοβαρά», πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας, τόνισε: «Δεν μπαίνουν μέσα και λένε “Ω, δεν είναι όμορφη ημέρα; Δείτε πόσο όμορφη, ο ήλιος λάμπει, είναι τόσο ωραία”. Αυτοί είναι σοβαροί άνθρωποι. Είναι σκληροί, έξυπνοι ηγέτες».

Δείτε το απόσπασμα στο 20:10 του βίντεο.

Ο Τραμπ στο 60 minutes

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε στη δημοφιλή εκπομπή 60 Minutes για συνέντευξη διάρκειας 1 ώρας και 13 λεπτών, απαντώντας με άνεση σε θέματα της επικαιρότητας και αφήνοντας ατάκες που έγιναν viral. Έναν χρόνο μετά τη μήνυσή του κατά του CBS για την μονταρισμένη συνέντευξη της Κάμαλα Χάρις, ο Τραμπ βρέθηκε απέναντι στη Νόρα Ο’Ντόνελ και δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει καυστικά το δίκτυο, να υπερασπιστεί τους συμμάχους του και να επαναδιατυπώσει το αφήγημά του.

Η συνέντευξη μεταδόθηκε εν μέρει στην τηλεόραση, ενώ το υπόλοιπο ανέβηκε στο YouTube και δημοσιεύτηκε ολόκληρη η μεταγραφή online. Η Ο’Ντόνελ αξιοποίησε τον επιπλέον χρόνο για ερωτήσεις σχετικά με την εξωτερική πολιτική, το μεταναστευτικό, το shutdown της κυβέρνησης και το αυξημένο κόστος ζωής. Ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων: «Πρόκειται να πάμε σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα;», «Πότε θα πείτε “αποστολή εξετελέσθη” στο μεταναστευτικό;» και «Θα στείλετε τον στρατό σε αμερικανικές πόλεις;».

Ρωσία ή Κίνα;

Ο Τραμπ απάντησε σε όλα τα ζητήματα, από την εσωτερική πολιτική έως τη Ρωσία και την Κίνα, κατηγορώντας τις για δοκιμές πυρηνικών όπλων. Στήριξε πλήρως τον Νετανιάχου και αναφέρθηκε στον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου: «είναι μία τραγική κατάσταση για τη βασιλική οικογένεια».

Η συνέντευξη προκάλεσε επίσης viral στιγμές. Όταν ρωτήθηκε για τον ιδρυτή του Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο, απάντησε: «Δεν ξέρω ποιος είναι». Σε σύγκριση με τον Ζόχραν Μαμντάνι, είπε αφοπλιστικά: «Νομίζω πως είμαι πολύ πιο εμφανίσιμος». Προειδοποίησε τον Νίκολας Μαδούρο, λέγοντας ότι οι «ημέρες του είναι μετρημένες», χωρίς όμως να προβλέπει πόλεμο.

Τραμπ για την νέα ιδιοκτησία του CBS: «Θα το αναστήσουν και θα το επαναφέρουν στη δόξα του»

Ο Τραμπ επαίνεσε τη νέα ιδιοκτησία του CBS, χαρακτηρίζοντας τους Έλισον «μεγάλους υποστηρικτές και φίλους» του: «Θα πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Θα αναστήσουν το CBS και θα το επαναφέρουν στη δόξα του». Αναφέρθηκε επίσης στη νέα διευθύντρια σύνταξης του CBS News: «Η νεαρή γυναίκα που ηγείται τώρα του οργανισμού σας είναι εξαιρετική, απ’ ό,τι μαθαίνω».