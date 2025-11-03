Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να παραστεί στην ακρόαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη σχετικά με τη νομιμότητα των παγκόσμιων δασμών του. «Δεν θέλω να κάνω τίποτα που να αποσπά την προσοχή από τη σημασία αυτής της απόφασης», είπε ο Τραμπ την Κυριακή στο Air Force One.

Όπως εξήγησε, η απουσία του δεν αφορά τον ίδιο αλλά τη χώρα, καθώς δεν θέλει να τραβήξει περιττή προσοχή με την παρουσία του.

Η δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει αν οι εκτεταμένοι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ ήταν νόμιμοι. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του κατώτερου δικαστηρίου, το οποίο είχε αποφανθεί ότι ο Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του σύμφωνα με τον International Emergency Economic Powers Act του 1977. Την αγωγή είχαν καταθέσει διάφορες εταιρείες και δώδεκα πολιτείες των ΗΠΑ.

Λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη δικαστική ημερομηνία, ο Τραμπ προειδοποίησε για σοβαρές συνέπειες στην οικονομία σε περίπτωση ακύρωσης των δασμών. Σε ερώτηση του CBS για τις πιθανές επιπτώσεις, απάντησε: «Νομίζω ότι η οικονομία μας θα υποστεί ανυπολόγιστη ζημιά. Θα πάει κατά διαόλου».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο, οι δασμοί αποτελούν «το πιο σημαντικό θέμα που έχει να αντιμετωπίσει το Ανώτατο Δικαστήριο».