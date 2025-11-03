Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έδωσε προεδρική χάρη σε έναν από τους πιο γνωστούς επιχειρηματίες του χώρου των κρυπτονομισμάτων, τον Τσανπέγκ Τζάο (CZ), χωρίς – όπως λέει – να έχει ιδέα ποιος είναι.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Τραμπ υπέγραψε τη χάρη προς τον πολυεκατομμυριούχο ιδρυτή της Binance, ο οποίος είχε καταδικαστεί το 2023 για ξέπλυμα χρήματος. Παρ’ όλα αυτά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως δεν γνωρίζει προσωπικά τον Τζάο.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News, που μεταδόθηκε την Κυριακή, η παρουσιάστρια Νόρα Ο’Ντόνελ ρώτησε τον πρόεδρο γιατί έδωσε χάρη σε κάποιον που, όπως είχαν δηλώσει οι εισαγγελείς, προκάλεσε “σημαντική ζημιά στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ”.

«Εντάξει, είστε έτοιμοι; Δεν ξέρω ποιος είναι», απάντησε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως δεν θυμάται να έχει συναντήσει ποτέ τον Τζάο και ότι «δεν είχε ιδέα ποιος είναι», σημειώνοντας πως του είχαν αναφέρει ότι ο επιχειρηματίας ήταν θύμα “κυνηγιού μαγισσών” από την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Ο Τζάο είχε ομολογήσει την ενοχή του για διευκόλυνση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το 2023, εκτίοντας ποινή τεσσάρων μηνών φυλάκισης. Παράλληλα, είχε συμφωνήσει να παραιτηθεί από τη θέση του CEO της Binance, της πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων που συνίδρυσε.

Επιπλέον, οι εταιρείες του Τζάο φέρονται να έχουν συνεργαστεί με εταιρείες συνδεδεμένες με τον Τραμπ σε έργα ψηφιακών νομισμάτων.

Η προεδρική χάρη αίρει τους περιορισμούς που εμπόδιζαν τον Τζάο να δραστηριοποιείται στον χρηματοοικονομικό τομέα, σύμφωνα με το BBC, αν και παραμένει ασαφές εάν αυτό μεταβάλλει τη θέση του απέναντι στις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές ή τον ρόλο του στην Binance.

Εκτός από τον Τζάο, ο Τραμπ έχει παραχωρήσει χάρη και σε άλλες προσωπικότητες του χώρου των κρυπτονομισμάτων, όπως τους ιδρυτές της BitMEX, που αντιμετώπιζαν κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, καθώς και τον Ρος Ούλμπριχτ, δημιουργό του Silk Road, της διαβόητης αγοράς του dark web μέσω της οποίας διακινούνταν και ναρκωτικά.