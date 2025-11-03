Η Κίνα διέψευσε κατηγορηματικά ότι πραγματοποιεί πυρηνικές δοκιμές, απαντώντας στις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε πως η Ρωσία και η Κίνα διεξάγουν τέτοιες δοκιμές, «αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

«Η Κίνα ακολουθεί πάντα τον δρόμο της ειρηνικής ανάπτυξης, ασκεί πολιτική μη πρώτης χρήσης πυρηνικών όπλων και στηρίζεται σε στρατηγική αυτοάμυνας, τηρώντας τη δέσμευσή της για αναστολή των πυρηνικών δοκιμών», δήλωσε η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων, απαντώντας στις πρόσφατες τοποθετήσεις του Τραμπ.

Η Μάο Νινγκ εξέφρασε επίσης την ελπίδα οι Ηνωμένες Πολιτείες «να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να διαφυλαχθεί το διεθνές σύστημα αφοπλισμού και μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, καθώς και για να διατηρηθεί η στρατηγική ισορροπία και η παγκόσμια σταθερότητα».

Οι δηλώσεις του Τραμπ

«Η Ρωσία κάνει δοκιμές και η Κίνα κάνει δοκιμές, αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε από το αμερικανικό δίκτυο CBS. Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Θα κάνουμε δοκιμές, επειδή κι άλλες χώρες κάνουν δοκιμές. Η Βόρεια Κορέα κάνει δοκιμές. Το Πακιστάν κάνει δοκιμές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «όσο ισχυρά κι αν είναι τα πυρηνικά όπλα, ο κόσμος είναι μεγάλος. Δεν ξέρετε απαραιτήτως πού κάνουν δοκιμές. Κάνουν υπόγειες δοκιμές, σε βάθος, όπου ο κόσμος δεν ξέρει στ’ αλήθεια τι συμβαίνει. Νιώθετε μια μικρή δόνηση. Κάνουν δοκιμές κι εμείς δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε».

Ο Τραμπ επέμεινε ότι «θα κάνουμε πυρηνικές δοκιμές όπως κάνουν και άλλες χώρες», χωρίς όμως να απαντήσει ευθέως αν οι ΗΠΑ σκοπεύουν να προχωρήσουν σε πραγματική πυρηνική έκρηξη κάτι που δεν έχει συμβεί από το 1992.

Διευκρινίσεις από την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ διαβεβαίωσε σε δηλώσεις του στο Fox News ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν «πυρηνικές εκρήξεις». Όπως εξήγησε, «πρόκειται για αυτές που αποκαλούνται ‘μη κρίσιμες εκρήξεις’, δηλαδή θα δοκιμάσουμε άλλα τμήματα πυρηνικού όπλου για να βεβαιωθούμε πως έχουν την πρέπουσα γεωμετρία και ότι μπορούν να πυροδοτήσουν πυρηνική έκρηξη».

«Οι δοκιμές που θα κάνουμε θα είναι σε νέα συστήματα και, για ακόμη μια φορά, δεν θα πρόκειται για πυρηνικές εκρήξεις», συμπλήρωσε ο Ράιτ.