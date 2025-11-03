Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία και η Κίνα πραγματοποιούν «δοκιμές» πυρηνικών όπλων «αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει αποδείξεις ή να αναφερθεί σε συγκεκριμένα περιστατικά. Οι δηλώσεις του έγιναν σε συνέντευξη στο CBS που μεταδόθηκε την Κυριακή.

«Η Ρωσία κάνει δοκιμές, και η Κίνα κάνει δοκιμές, αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα.

«Θα κάνουμε δοκιμές πυρηνικών όπλων, όπως κάνουν και άλλες χώρες. Η Βόρεια Κορέα κάνει δοκιμές. Το Πακιστάν κάνει δοκιμές», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι πολλές από αυτές πραγματοποιούνται υπόγεια, «όπου ο κόσμος δεν ξέρει στ’ αλήθεια τι γίνεται». Ο Τραμπ τόνισε πως οι ΗΠΑ «πρέπει να κάνουν» αντίστοιχες δοκιμές.

Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις του ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε νέες δοκιμές, ο Τραμπ απέφυγε να διευκρινίσει αν πρόκειται για πραγματικές πυρηνικές εκρήξεις, κάτι που η χώρα δεν έχει κάνει από το 1992.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, προσπάθησε να κατευνάσει τις ανησυχίες, δηλώνοντας στο Fox News ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν «πυρηνικές εκρήξεις». Όπως εξήγησε, οι δοκιμές θα είναι «μη κρίσιμες εκρήξεις», δηλαδή θα ελέγχουν μέρη των πυρηνικών όπλων χωρίς να προκαλούν πραγματική πυροδότηση.

«Οι δοκιμές που θα κάνουμε θα είναι σε νέα συστήματα και, για ακόμη μια φορά, δεν θα πρόκειται για πυρηνικές εκρήξεις», επανέλαβε ο Ράιτ.

Ανησυχία στη διεθνή κοινότητα

Η ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Πέμπτη ότι διέταξε το Πεντάγωνο να «αρχίσει να δοκιμάζει τα πυρηνικά όπλα μας σε ισότιμη βάση» με τη Ρωσία και την Κίνα προκάλεσε έντονη διεθνή ανησυχία. Ο ίδιος επανέλαβε πως επιθυμεί την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών, χωρίς όμως να αποσαφηνίσει το εύρος τους.

Παραμένουν ερωτήματα για το αν αναφέρεται σε δοκιμές φορέων πυρηνικών όπλων όπως πυραύλων ή υποβρυχίων ή σε πραγματικές πυροδοτήσεις κεφαλών. Η αμφισημία των δηλώσεών του εντείνει τη σύγχυση σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Το διεθνές πλαίσιο

Η συζήτηση για τις πυρηνικές δοκιμές επανέρχεται σε ένα περιβάλλον όπου η ρητορική για τη χρήση πυρηνικών όπλων έχει αναζωπυρωθεί, ιδιαίτερα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Καμία πυρηνική δύναμη δεν έχει πραγματοποιήσει επίσημη δοκιμή εδώ και τρεις δεκαετίες, με μοναδική εξαίρεση τη Βόρεια Κορέα (2006–2017).

Η Ρωσία τότε Σοβιετική Ένωση σταμάτησε τις δοκιμές το 1990, ενώ η Κίνα πραγματοποίησε την τελευταία το 1996. Ωστόσο, αρκετές χώρες, μεταξύ αυτών και οι ΗΠΑ, συνεχίζουν να δοκιμάζουν φορείς πυρηνικών όπλων, όπως πυραύλους και μαχητικά αεροσκάφη.

Τέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπογράψει, αλλά όχι επικυρώσει, τη Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT) του 1996. Ενδεχόμενη πυροδότηση πυρηνικού όπλου θα συνιστούσε κατάφωρη παραβίαση της συνθήκης και θα προκαλούσε σοβαρές διεθνείς αντιδράσεις.