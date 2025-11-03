Ο υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σον Ντάφι, προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να προχωρήσει σε κλείσιμο του εναέριου χώρου των ΗΠΑ, εάν εκτιμηθεί πως η παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών (shutdown) καθιστά επικίνδυνες τις αεροπορικές μετακινήσεις.

«Αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι ασφαλές… θα κλείσουμε όλο τον εναέριο χώρο. Δεν θα αφήσουμε τους ανθρώπους να ταξιδέψουν. Δεν είμαστε εκεί αυτή τη στιγμή. Πρόκειται απλώς για σημαντικές καθυστερήσεις», δήλωσε ο Ντάφι στο CNBC, προσθέτοντας πως «υπάρχει οπωσδήποτε μεγαλύτερος κίνδυνος» όσο συνεχίζεται το shutdown.

Εδώ και έναν μήνα, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εργάζονται χωρίς αμοιβή, γεγονός που έχει προκαλέσει τεράστια κόπωση και ένταση.

Η ρυθμιστική αρχή της αεροπορίας (FAA) επιβεβαιώνει ότι περίπου 13.000 ελεγκτές εργάζονται αμισθί, διασφαλίζοντας την ασφάλεια περισσότερων από 50.000 πτήσεων ημερησίως σε ολόκληρη τη χώρα.

Περισσότερα από τα μισά μεγάλα αεροδρόμια των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού, με σχεδόν το 80% των ελεγκτών να απουσιάζει από τα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης. Την Κυριακή καταγράφηκαν μεγάλες καθυστερήσεις, μεταξύ των οποίων και τετράωρη αναμονή στο αεροδρόμιο Newark Liberty, ένα από τα πιο πολυσύχναστα της χώρας.

Αντίστοιχα προβλήματα εντοπίστηκαν στα αεροδρόμια του Νάσβιλ, του Τζάκσονβιλ, του Ώστιν, του Ντένβερ και της βόρειας Καλιφόρνιας, επιβαρύνοντας το σύστημα λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών – μία από τις περιόδους με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στις ΗΠΑ.

«Έχουμε διαπιστώσει προβλήματα στα αεροδρόμια του Λος Άντζελες, του Ντάλας, της Ουάσινγκτον, της Βοστώνης, της Ατλάντα. Και πιστεύω ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί», τόνισε ο Ντάφι, προειδοποιώντας ότι οι καθυστερήσεις στα αεροδρόμια “θα επιδεινωθούν” όσο το shutdown εισέρχεται στην πέμπτη εβδομάδα του.

Η FAA ανέφερε ότι το προσωπικό βρίσκεται «υπό πίεση, με εκτεταμένες επιπτώσεις σε όλο το σύστημα». «Μετά από 31 ημέρες άνευ μισθού, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας βρίσκονται υπό τεράστια πίεση και κόπωση. Η διακοπή λειτουργίας πρέπει να τερματιστεί, ώστε οι ελεγκτές να λάβουν τους μισθούς που δικαιούνται και οι ταξιδιώτες να αποφύγουν περαιτέρω διαταραχές και καθυστερήσεις», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της USAirtours, Guy Novik, έχουν καταγραφεί χαμένες συνδέσεις και αυξημένες καθυστερήσεις στα τελωνεία, με περιορισμένες ακυρώσεις διεθνών πτήσεων, αλλά αυξημένες ακυρώσεις εσωτερικού. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο κλάδος έχει ήδη χάσει 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξη του shutdown, την 1η Οκτωβρίου.

Η τρέχουσα αναστολή λειτουργίας αναμένεται να ξεπεράσει σε διάρκεια εκείνη της περιόδου 2018–2019, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. «Είμαστε προετοιμασμένοι για μακροχρόνια διακοπή», σημείωσε ο Novik.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της America As You Like It, Maggi Smit, ανέφερε ότι, αν και η διακοπή έχει προκαλέσει προβλήματα, οι ταξιδιώτες δείχνουν κατανόηση. Ωστόσο, προέβλεψε ότι το shutdown θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι την εβδομάδα της Ημέρας των Ευχαριστιών, στις 27 Νοεμβρίου.

Η Αμερικανική Ένωση Ξενοδοχείων και Καταλυμάτων (AHLA), μαζί με περισσότερες από 30 εμπορικές ομάδες, κάλεσαν το Κογκρέσο να τερματίσει άμεσα τη διακοπή, υπογραμμίζοντας ότι το shutdown κοστίζει στον ξενοδοχειακό τομέα περίπου 31 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της AHLA, Rosanna Maietta, προειδοποίησε: «Η μείωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών μεταφράζεται σε ακυρώσεις και αποθαρρύνει τον μελλοντικό προγραμματισμό».

Η US Travel Association εκτίμησε ότι οι συνολικές απώλειες για τον τουριστικό κλάδο ανέρχονται ήδη σε 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια, με την οικονομική ζημιά να αυξάνεται όσο το αδιέξοδο συνεχίζεται.