Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε ότι η χώρα του «θα ανοικοδομήσει» τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που καταστράφηκαν τον Ιούνιο έπειτα από βομβαρδισμούς του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δήλωση αυτή έρχεται τη στιγμή που ο διαμεσολαβητής του Ομάν καλεί Τεχεράνη και Ουάσινγκτον να επαναλάβουν τις συνομιλίες τους.

Ο Πεζεσκιάν υπογράμμισε ότι το Ιράν δεν επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, αλλά επιθυμεί να αξιοποιήσει την πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς και την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. Χαρακτήρισε τους δυτικούς ισχυρισμούς περί στρατιωτικού προγράμματος «ψεύδος» που αποσκοπεί στην παρεμπόδιση της επιστημονικής προόδου της χώρας.

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που παραμένουν εχθρικές δυνάμεις επί τέσσερις δεκαετίες, είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις τον Απρίλιο υπό τη διαμεσολάβηση του Σουλτανάτου του Ομάν σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα – ένα ζήτημα που προκαλεί διαρκείς εντάσεις με τη Δύση.

Ωστόσο, οι συνομιλίες πάγωσαν μετά την αιφνιδιαστική επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 13 Ιουνίου, η οποία οδήγησε σε πολεμική σύγκρουση διάρκειας δώδεκα ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν τρεις μεγάλες ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Οι επιθέσεις και οι δηλώσεις Τραμπ

Στις 22 Ιουνίου, ο αμερικανικός στρατός έπληξε την υπόγεια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Φορντό, νότια της Τεχεράνης, καθώς και πυρηνικά συγκροτήματα στο Ισφαχάν και τη Νατάνζ στα κεντρικά της χώρας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι εγκαταστάσεις αυτές «καταστράφηκαν», αν και το πραγματικό εύρος των ζημιών παραμένει ασαφές.

«Η καταστροφή των κτιρίων δεν θα μας κάνει να υποχωρήσουμε. Θα ανοικοδομήσουμε με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη», τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος κατά την επίσκεψή του στην έδρα του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν στην Τεχεράνη.

Αντιδράσεις και μεσολαβήσεις

Προγενέστερα, τον Φεβρουάριο, ο Πεζεσκιάν είχε δηλώσει ότι αν οι εχθροί της χώρας κατέστρεφαν «εκατό (πυρηνικές εγκαταστάσεις), τα παιδιά μας θα έχτιζαν χίλιες». Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είχε επίσης σχολιάσει τον Οκτώβριο ότι ο Τραμπ «ονειρευόταν» αν πίστευε πως κατέστρεψε τις ιρανικές πυρηνικές δομές.

Το Σουλτανάτο του Ομάν, που φιλοξένησε την άνοιξη αρκετούς γύρους συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, κάλεσε πρόσφατα τις δύο πλευρές να επαναλάβουν τον διάλογο. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης Φατεμέχ Μοχατζερανί, η Τεχεράνη «είχε λάβει μηνύματα» για πιθανή επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Οι δυτικές χώρες και το Ισραήλ εξακολουθούν να υποψιάζονται ότι το Ιράν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Η Τεχεράνη απορρίπτει κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει αποκλειστικά μη στρατιωτικό χαρακτήρα.