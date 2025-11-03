Η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, είχε σήμερα την πρώτη της συνάντηση με την ομάδα της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η Guilfoyle υπογράμμισε ότι η ισχυρή σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ βασίζεται στη δέσμευση και τον επαγγελματισμό του προσωπικού της αμερικανικής αποστολής.

Όπως ανέφερε, η ομάδα της Πρεσβείας εργάζεται καθημερινά για την προώθηση των αμερικανικών επιχειρηματικών συμφερόντων, την προστασία των Αμερικανών πολιτών που ζουν ή ταξιδεύουν στην Ελλάδα και την περαιτέρω εμβάθυνση των αμυντικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Η νέα επικεφαλής της αποστολής εξέφρασε την ικανοποίησή της για το έργο που επιτελείται, τονίζοντας ότι η συνεργασία των δύο χωρών παραμένει ισχυρή και διαρκής.

Newly arrived @USAmbassadorGR Kimberly Guilfoyle met with the team at the U.S. Mission to Greece today, sharing that the enduring strength of U.S.-Greece relationship stems from the commitment and dedication of the Mission’s staff. Every day, this team advocates for U.S. business… pic.twitter.com/wT4cuER7Ca — U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) November 3, 2025