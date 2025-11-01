Δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», παρουσία κυρίως αξιωματούχων της αμερικανικής πρεσβείας, καθώς και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών, παραχωρεί απόψε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ -η οποία έφτασε νωρίτερα σήμερα στην Αθήνα.

Στις πρώτες φωτογραφίες από την άφιξή της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα η ίδια εμφανίστηκε χαμογελαστή, φορώντας μακρύ μαύρο φόρεμα και χαιρετώντας το κοινό μπροστά από το ξενοδοχείο στη λεωφόρο Συγγρού.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει επίσημο δείπνο, κοκτέιλ και χορό. Οι καλεσμένοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μοσχαρίσιο φιλέτο με κόκκινο κρασί και σάλτσα θυμαριού, φιλέτο τσιπούρας με λαχανικά ή ψητό κουνουπίδι με σάλτσα καρύδας και ταχίνι.

Η αποψινή δεξίωση αποτελεί την πρώτη, ανεπίσημη εμφάνιση της νέας πρέσβη στην Αθήνα.

Η πρώτη επίσημη υποχρέωσή της έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο. Αμέσως μετά, θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Το στίγμα της διπλωματικής της παρουσίας αναμένεται να αποτυπωθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα, στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που φιλοξενείται στην Αθήνα. Στο φόρουμ θα συμμετάσχουν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), που θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center.

Η διοργάνωση σηματοδοτεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου στον