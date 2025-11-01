Στην Αθήνα έφθασε σήμερα η νέα Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, εγκαινιάζοντας και επίσημα τη διπλωματική της θητεία στην Ελλάδα.

Η πρώτη επίσημη υποχρέωσή της έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο. Αμέσως μετά, θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Το στίγμα της διπλωματικής της παρουσίας αναμένεται να αποτυπωθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα, στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που φιλοξενείται στην Αθήνα. Στο φόρουμ θα συμμετάσχουν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), που θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center.

Η διοργάνωση σηματοδοτεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου στον