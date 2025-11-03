Η αμερικανική δικαιοσύνη ανέστειλε εκ νέου, έως τις 7 Νοεμβρίου, την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, επιφέροντας πλήγμα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεσή του με πολιτείες και δήμους που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς.

Σύμφωνα με την απόφαση που είδε το AFP, η ομοσπονδιακή δικαστής Κάριν Ίμεργκουτ ανέφερε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να εξετάσει διεξοδικά την υπόθεση.

Ο Τραμπ επιδιώκει να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Πόρτλαντ, το οποίο διοικείται από Δημοκρατικούς, προκειμένου όπως υποστηρίζει να προστατεύσει την υπηρεσία μετανάστευσης ICE, βασικό όργανο της πολιτικής του για μαζικές απελάσεις μεταναστών, που έχει βρεθεί στο στόχαστρο βίαιων διαδηλωτών.

Ήδη έχουν κατατεθεί πολλές προσφυγές κατά της ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων της Εθνοφρουράς σε πόλεις των ΗΠΑ υπό Δημοκρατική διοίκηση.

Αντιδράσεις στο Όρεγκον

«Από την αρχή αυτή η υπόθεση αφορούσε τον σεβασμό των γεγονότων –και όχι τα πολιτικά καπρίτσια του προέδρου– για την εφαρμογή του νόμου», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας του Όρεγκον Νταν Ρέιφιλιντ, σε ανακοίνωσή του το βράδυ της Κυριακής, μετά τη δημοσιοποίηση της δικαστικής απόφασης.

Η Δημοκρατική κυβερνήτης του Όρεγκον Τίνα Κότεκ, χαρακτήρισε την απόφαση «νέα επιβεβαίωση της δημοκρατίας μας και του δικαιώματός μας να κυβερνάμε εμείς» την πολιτεία, καταγγέλλοντας παράλληλα «μια ανεπιθύμητη, ανώφελη και αντισυνταγματική στρατιωτική παρέμβαση».

Τα επιχειρήματα του Λευκού Οίκου

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει μέσω κοινωνικών δικτύων ότι «θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα στρατεύματα» για την προστασία του Πόρτλαντ, το οποίο, όπως υποστήριξε, «σπαράσσεται από τον πόλεμο».

Ωστόσο, στην απόφασή της η Ίμεργκουτ σημείωσε πως δεν εντόπισε «καμία αξιόπιστη απόδειξη» ότι οι διαδηλώσεις μπροστά από το κτίριο της ICE «είχαν βγει εκτός ελέγχου» ή ότι «εγείρουν κίνδυνο εξέγερσης».

Η δικαστής τόνισε ότι τα βίαια επεισόδια έξω από το κτίριο της ICE ήταν «μεμονωμένα και σποραδικά γεγονότα», επισημαίνοντας πως δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι πρόκειται για οργανωμένη ένοπλη δράση με στόχο την κατάληψη κρατικού θεσμού.

Επόμενα βήματα

Η Ίμεργκουτ αναμένεται να εκδώσει την τελική της απόφαση έως την Παρασκευή, αν και θεωρείται πιθανό η υπόθεση να οδηγηθεί σε έφεση, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

Παρόμοιες αποφάσεις έχουν ήδη αναστείλει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, ύστερα από αιτήματα του δημάρχου και του Δημοκρατικού κυβερνήτη του Ιλινόι. Ο Τραμπ έχει προσφύγει από τις 17 Οκτωβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας την έγκρισή του για τη συνέχιση της πολιτικής αυτής.