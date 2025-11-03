Ο πρόεδρος Τραμπ επέκρινε τους Δημοκρατικούς, χαρακτηρίζοντάς τους «τρελούς που έχουν χάσει τον δρόμο τους», κατηγορώντας τους για το παρατεταμένο shutdown, που απειλεί να γίνει το μακροβιότερο στην ιστορία, χωρίς να φαίνεται καμία συμφωνία στον ορίζοντα. Ωστόσο, δεν παρουσίασε κάποιο άμεσο σχέδιο για την αντιμετώπιση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης, ένα κρίσιμο θέμα για τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι ζητούν από τους Ρεπουμπλικάνους να επεκτείνουν τις κρατικές επιδοτήσεις για πάνω από 20 εκατομμύρια Αμερικανούς που καλύπτονται από το Obamacare.

Το shutdown ξεκίνησε πριν από έναν μήνα και πλησιάζει το ρεκόρ των 35 ημερών που είχε σημειωθεί στο shutdown του 2018-2019, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι που τέθηκαν σε αναστολή δεν πληρώνονται, ενώ οι ενεργοί στρατιωτικοί και η Εθνοφρουρά που υπηρετούν σε αποστολές πρέπει να συνεχίζουν τα καθήκοντά τους χωρίς άμεση αμοιβή.

Η παρατεταμένη αναστολή θέτει επίσης σε κίνδυνο εκατομμύρια Αμερικανούς που μπορεί να χάσουν τα οφέλη τους από το πρόγραμμα τροφίμων (food stamps) τον Νοέμβριο.

Ο Τραμπ ρίχνει την ευθύνη στους Δημοκρατικούς για την κατάσταση και λέει ότι το σχέδιό του για να τελειώσει το shutdown είναι να «συνεχίσουν να ψηφίζουν».

«Οι Ρεπουμπλικανοί ψηφίζουν σχεδόν ομόφωνα για να το τερματίσουν, αλλά οι Δημοκρατικοί συνεχίζουν να ψηφίζουν ενάντια», δήλωσε ο Τραμπ. «Κάτι τέτοιο δεν έχει ξανασυμβεί. Έχει γίνει περίπου 18 φορές στο παρελθόν, και οι Δημοκρατικοί πάντα ζητούσαν επέκταση, λέγοντας: ‘Δώστε μας λίγο χρόνο και θα το λύσουμε.’»

Χωρίς τις κρατικές επιδοτήσεις, το κόστος της ασφάλισης κάτω από τον Νόμο για Προσιτή Περίθαλψη (ACA), ή Obamacare, θα μπορούσε να διπλασιαστεί. Ο Τραμπ χαρακτήρισε το Obamacare «τρομερό» και υποστήριξε ότι προσφέρει κακή υγειονομική περίθαλψη σε πολύ υψηλή τιμή.

«Πρέπει να το διορθώσουμε. Και μπορούμε να το κάνουμε με τη βοήθεια των Δημοκρατικών», είπε. «Το μόνο που χρειάζεται είναι να αφήσουν τη χώρα να λειτουργήσει και θα το λύσουμε.»

Ο Τραμπ μιλά για τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης εδώ και χρόνια, ακόμα και κατά την πρώτη του θητεία.

«Σχεδόν τα καταφέραμε. Μας έλειπε μόνο μία ψήφος», ανέφερε.

Αυτό συνέβη το 2017, όταν οι Ρεπουμπλικανοί στη Γερουσία απέτυχαν κατά μία ψήφο να καταργήσουν μερικώς το Obamacare. Δεν υπήρξε ποτέ συμφωνημένο σχέδιο αντικατάστασης, και ο Τραμπ δεν παρουσίασε κάποιο σχέδιο στη συνέντευξή του στο 60 Minutes.

Στο παρελθόν, ο Τραμπ είχε βοηθήσει στο να τερματιστούν shutdowns, φέρνοντας μέλη του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο για συζητήσεις.

«Δεν πρόκειται να υποκύψω σε εκβιασμό από τους Δημοκρατικούς που έχουν χάσει τον δρόμο τους», είπε ο Τραμπ. «Κάτι δεν πάει καλά με αυτούς τους ανθρώπους.»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως οι Δημοκρατικοί τελικά θα υποχωρήσουν και θα ψηφίσουν για να τερματιστεί το shutdown.

«Και αν δεν ψηφίσουν, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα», τόνισε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί η «πυρηνική επιλογή», δηλαδή η κατάργηση του filibuster. Κάτι που ο ηγέτης της πλειοψηφίας της Γερουσίας, Τζον Θούν, έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να κάνει.

«Οι Ρεπουμπλικανοί πρέπει να γίνουν πιο σκληροί. Αν καταργήσουμε το filibuster, μπορούμε να κάνουμε ακριβώς ό,τι θέλουμε», είπε ο Τραμπ. «Δεν πρόκειται να χάσουμε την εξουσία.»

Η συνέντευξη στο 60 Minutes ήταν η πρώτη του Τραμπ σε πέντε χρόνια. Είναι επίσης η πρώτη μετά τη μήνυση και συμφωνία με την Paramount, μητρική εταιρεία του CBS, για συνέντευξη το 2024 με την τότε υποψήφια πρόεδρο Καμάλα Χάρις. Η συμφωνία δεν περιλάμβανε συγγνώμη.

Η συζήτηση με τη Νόρα Ο’Ντόνελ κάλυψε επίσης την Κίνα, τη Βενεζουέλα, τους δασμούς και την αμερικανική πολιτική μετανάστευσης.