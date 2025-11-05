Για μια «νίκη απέναντι στην ολιγαρχία» έκανε λόγο ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας τη νίκη του Ζόραν Μαμντάνι στις εκλογές της Νέας Υόρκης.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι «η εκλογή του Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια νίκη σε αυτοδιοικητικές εκλογές». Όπως ανέφερε, πρόκειται για «νίκη απέναντι στην ολιγαρχία, στην κλεπτοκρατία, στις πολιτικές δυναστείες και το ακριβοπληρωμένο μιντιακό σύστημα που προπαγανδίζει τα συμφέροντά τους».

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ακόμη ότι το αποτέλεσμα «δείχνει σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας, ότι υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας». Επισήμανε πως «ο απάνθρωπος καπιταλισμός, η υποταγή της ελευθερίας στα κέρδη της ολιγαρχίας και η κοινωνική αδικία δεν είναι μονόδρομος».

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι «η ελπίδα, η αλλαγή, η δικαιοσύνη είναι ο καθένας από μας, οι ίδιοι οι πολίτες που αποφασίζουν να αντισταθούν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον», προσθέτοντας το μήνυμα: «Μπορούμε! Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει σήμερα η Νέα Υόρκη σε ολόκληρο τον κόσμο».