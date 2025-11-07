Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι, προπονητής της Ρεάλ Μπέτις και αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Europa League, προκάλεσε συζητήσεις με την πρόταση του για έναν νέο κανονισμό που θα μπορούσε να αλλάξει την ροή του ποδοσφαίρου, φέρνοντάς το πιο κοντά στο μπάσκετ. Παρά την επιτυχία της ομάδας του με την πρόσφατη νίκη επί της Λιόν, ο Χιλιανός τεχνικός δεν περιορίστηκε μόνο στην ανάλυση του αγώνα, αλλά μίλησε και για την ανάγκη ανανέωσης στους κανόνες του παιχνιδιού.

Η πρόταση Πελεγκρίνι για άμεσο ποδόσφαιρο

Αν και παραδέχεται την ακριβή λειτουργία του VAR και τη σωστή εφαρμογή του κανονισμού του οφσάιντ, ο Πελεγκρίνι αναφέρθηκε σε έναν νέο κανόνα που πιστεύει ότι θα ενισχύσει τη θεαματικότητα και τη δυναμική του ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένα, πρότεινε ότι, όταν η μπάλα περάσει τη μεσαία γραμμή, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η επιστροφή της στην περιοχή της ομάδας που την προώθησε. Έτσι, ο αγώνας θα γινόταν πιο γρήγορος, εντείνοντας τις επιθέσεις και κάνοντάς τον πιο συναρπαστικό για τους θεατές.

Ο Πελεγκρίνι, που έχει μεγάλη εμπειρία με 37 χρόνια στον πάγκο, βλέπει την αλλαγή αυτή ως τρόπο να φέρει το ποδόσφαιρο πιο κοντά στις σύγχρονες απαιτήσεις για δυναμικότερο θέαμα. Οι προτάσεις του τον καθιστούν έναν από τους πιο καινοτόμους προπονητές της γενιάς του, που συνεχίζει να αναζητά τρόπους για να ανανεώσει το παιχνίδι.

Παράλληλα, ο Πελεγκρίνι εξέφρασε την αβεβαιότητα για το μέλλον του στην Μπέτις, αν και δεν έκρυψε την επιθυμία του να προπονήσει την εθνική Χιλής στο Παγκόσμιο Κύπελλο.