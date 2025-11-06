Ο Αλμπάν Λαφόν έκανε δηλώσεις τόσο για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μάλμε για το Europa League, όσο και για το σημαντικό παιχνίδι που ακολουθεί απέναντι στον ΠΑΟΚ για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι δηλώσεις του Λαφόν:

Για το ματς με τη Μάλμε:

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο, αλλά σημαντικό παιχνίδι. Θέλαμε τους βαθμούς και παραμείναμε συμπαγείς, με καλή άμυνα και κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου ήμασταν καλύτεροι και καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη.

Πέρα από το αποτέλεσμα διατηρούμε αυτοπεποίθηση και είμαστε μια καλή ομάδα. Σε κάθε παιχνίδι θέλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό όπως σήμερα και αυτό που κρατάω είναι το αποτέλεσμα και συνεχίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Για τις επεμβάσεις του:

«Πραγματικά ήταν μία αντίδραση αντανακλαστικών, γιατί έγιναν όλα τόσο γρήγορα και χρησιμοποίησα τον αυθορμητισμό μου».

Για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ:

«Με τον ΠΑΟΚ θα τα δώσουμε όλα, πρέπει να πάρουμε το τρίποντο με τη βοήθεια του κόσμου μας και πιστεύω ότι θα είναι μια ηλεκτρική ατμόσφαιρα».