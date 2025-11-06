Ο Ράφα Μπενίτεθ κατέληξε στις τελικές του επιλογές για το αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μάλμε.

Την εστία θα υπερασπιστεί ο Λαφόν. Στα άκρα της άμυνας θα βρεθούν οι Κώτσιρας και Κυριακόπουλος , ενώ στο κέντρο οι Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα κινούνται οι Σιώπης και Τσιριβέγια, προσφέροντας στήριγμα στην επιθετική τριάδα των Τετέ, Τζούρισιτς και Ζαρουρί, που θα δραστηριοποιούνται πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Σφιντέρσκι.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Μπρέγκου και Πάντοβιτς.