Οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν ένα πρωτοφανές πακέτο αποδοχών για τον διευθύνοντα σύμβουλο Έλον Μασκ, το οποίο θα μπορούσε να φτάσει σχεδόν το 1 τρισ. δολάρια (760 δισ. λίρες).

Η συμφωνία, που είχε προτείνει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης την Πέμπτη, με σαφή πλειοψηφία των μετόχων.

Το πακέτο προβλέπει ότι ο Μασκ, ο οποίος είναι ήδη ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, θα πρέπει να αυξήσει σημαντικά την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων μέσα στα επόμενα χρόνια. Εφόσον επιτύχει συγκεκριμένους στόχους, θα λάβει εκατοντάδες εκατομμύρια νέες μετοχές.

Η κλίμακα της συμφωνίας έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ωστόσο το διοικητικό συμβούλιο της Tesla υποστήριξε ότι ο Μασκ ενδέχεται να αποχωρήσει αν δεν εγκρινόταν – και ότι η εταιρεία δεν μπορεί να τον χάσει.

Το πακέτο αποδοχών εγκρίθηκε από το 75% των μετόχων που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, γεγονός που προκάλεσε θερμό χειροκρότημα στο κοινό της συνέλευσης στο Όστιν του Τέξας.

«Αυτό που πρόκειται να ξεκινήσουμε δεν είναι απλώς ένα νέο κεφάλαιο για το μέλλον της Tesla, αλλά ένα ολόκληρο νέο βιβλίο», δήλωσε ο Μασκ ανεβαίνοντας στη σκηνή, μέσα σε ενθουσιασμό.

«Άλλες γενικές συνελεύσεις είναι βαρετές, αλλά οι δικές μας είναι φανταστικές. Κοιτάξτε το αυτό, είναι απίστευτο», πρόσθεσε.

Οι στόχοι του πακέτου αποδοχών

Το πακέτο απαιτεί από τον Μασκ να πετύχει μια σειρά φιλόδοξων οροσήμων για να λάβει το πλήρες ποσό. Μεταξύ αυτών είναι η αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας της Tesla στα 8,5 τρισ. δολάρια, από 1,4 τρισ. που είναι σήμερα.

Επιπλέον, ο Μασκ θα πρέπει να θέσει σε εμπορική λειτουργία ένα εκατομμύριο αυτόνομα οχήματα τύπου Robotaxi, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της εταιρείας προς την πλήρη αυτονομία.