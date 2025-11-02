Ο Carlos Tavares ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της Stellantis για σχεδόν 4 χρόνια, από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2024. Η Stellantis είναι η μητρική εταιρεία 14 μαρκών: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks και Vauxhall. Οποτε γνωρίζει αρκετά για την αυτοκινητοβιομηχανία.

Σε μια συνέντευξη στο Automotive News , ο Tavares σίγουρα δεν δίστασε να κάνει μια αμφιλεγόμενη δήλωση που θα προσελκύσει αμέτρητα πρωτοσέλιδα και έντονες συζητήσεις. Η βασική δήλωση του ήταν: «Δεν είμαι σίγουρος ότι η Tesla θα εξακολουθεί να υπάρχει σε 10 χρόνια».

Τόνισε την ανάπτυξη και την εξέλιξη της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα και την πιθανότητα ο Elon Musk να επικεντρωθεί όλο και περισσότερο σε θέματα που δεν σχετίζονται με την Tesla. «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι κάποια στιγμή θα αποφασίσει να εγκαταλείψει την αυτοκινητοβιομηχανία για να επικεντρωθεί ξανά στα ανθρωποειδή ρομπότ, την SpaceX ή την τεχνητή νοημοσύνη»