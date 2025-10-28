Ο Ελον Μασκ θα αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου εάν δεν εγκριθεί το προτεινόμενο πακέτο αποδοχών ύψους 1 τρισ. δολαρίων, προειδοποίησε η πρόεδρος Ρόμπιν Ντένχολμ σε επιστολή της προς τους μετόχους τη Δευτέρα.

Η έκκληση γίνεται πριν από την ετήσια συνεδρίαση της 6ης Νοεμβρίου, με το διοικητικό συμβούλιο της Tesla να δέχεται επικρίσεις ότι δεν ενεργεί πλήρως προς το συμφέρον των μετόχων. Ειδικοί διακυβέρνησης και ομάδες υπεράσπισης έχουν αμφισβητήσει την ανεξαρτησία και την εποπτεία της επιρροής του Μασκ.

Τι αναφέρει στην επιστολή της η πρόεδρος

Το προτεινόμενο σχέδιο, που βασίζεται στην απόδοση, σχεδιάστηκε για να διατηρήσει και να παρακινήσει τον Μασκ να ηγηθεί της Tesla για τουλάχιστον άλλα 7,5 χρόνια, ανέφερε η Ντένχολμ.

Η ηγεσία του Μασκ ήταν «κρίσιμη» για την επιτυχία της Tesla, σημείωσε, προειδοποιώντας ότι χωρίς ένα σχέδιο που να παρέχει σωστά κίνητρα, η εταιρεία θα μπορούσε να χάσει τον «χρόνο, το ταλέντο και το όραμά του». Ο ρόλος του είναι ζωτικής σημασίας καθώς η Tesla επιδιώκει να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνητή νοημοσύνη και την αυτόνομη τεχνολογία.

Το προτεινόμενο πακέτο προβλέπει 12 δόσεις δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών συνδεδεμένων με φιλόδοξους στόχους, όπως κεφαλαιοποίηση ύψους 8,5 τρισ. δολαρίων, ορόσημα στην αυτόνομη οδήγηση και τη ρομποτική.

Η επιστολή τονίζει ότι το πακέτο είναι απαραίτητο για την ευθυγράμμιση των κινήτρων του Μασκ με την αξία για τους μετόχους και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Παράλληλα, προτρέπει τους επενδυτές να επανεκλέξουν τρία διευθυντικά στελέχη με μακρά θητεία που συνεργάζονται στενά μαζί του.

Το διοικητικό συμβούλιο της Tesla βρίσκεται υπό αυστηρό έλεγχο λόγω της στενής σχέσης του με τον Μασκ. Δικαστήριο του Ντέλαγουερ νωρίτερα φέτος ακύρωσε τη συμφωνία αμοιβής του για το 2018, διαπιστώνοντας ότι είχε ανατεθεί και διαπραγματευτεί ακατάλληλα από διευθυντές που δεν ήταν πλήρως ανεξάρτητοι.