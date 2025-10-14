Το διακριτικό σχεδιαστικό χαρακτηριστικό των νεότερων ηλεκτρικών οχημάτων της Mercedes-Benz είναι μια τεράστια, φωτιζόμενη μάσκα. Την είδαμε για πρώτη φορά στη νέα GLC με τεχνολογία EQ , και η επερχόμενη C-Class EV θα αποκτήσει κάτι παρόμοιο.

Αλλά η φωτιζόμενη μάσκα στη Mercedes γίνεται μεγαλύτερη. Πολύ μεγαλύτερη. Ο επικεφαλής σχεδιασμού της , έκανε μια ακόμη μεγαλύτερη φωτιζόμενη μάσκα στο μπροστινό μέρος που φαίνεται να συνοδεύει κάποιο είδος νέου sedan. Την ανάρτηση έκανε ο ίδιος ο σχεδιαστής στο Instagram.

Η μάσκα, πλήρως φωτισμένη και απολύτως κλειστή, προδίδει 100% ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης κάτω από το σμιλεμένο καπό.

Ένα άλλο teaser εστιάζει στα τονισμένα πίσω φτερά, επιβεβαιώνοντας τη δίθυρη κουπέ διάταξη