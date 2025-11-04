Η Νορβηγία ανακοίνωσε ότι το κρατικό της επενδυτικό ταμείο, το μεγαλύτερο στον κόσμο, θα καταψηφίσει το πακέτο αποδοχών ύψους 1 τρισ. δολαρίων για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla, Ίλον Μασκ, στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το ταμείο, που αποτελεί τον έβδομο μεγαλύτερο μεμονωμένο μέτοχο της Tesla με συμμετοχή αξίας 17 δισ. δολαρίων, δήλωσε ότι εκτιμά τη «σημαντική αξία που δημιουργήθηκε υπό τον οραματικό ρόλο του κ. Μασκ», αλλά θα ψηφίσει κατά του προτεινόμενου μπόνους απόδοσης.

«Μας ανησυχεί το συνολικό μέγεθος της αμοιβής, η απομείωση των μετοχών και η απουσία μέτρων για τη μείωση του κινδύνου εξάρτησης από ένα πρόσωπο – σύμφωνα με τις θέσεις μας για τις αποδοχές των στελεχών», ανέφερε η ανακοίνωση του ταμείου, προσθέτοντας ότι «θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε εποικοδομητικό διάλογο με την Tesla».

Η προειδοποίηση της Norges Bank έρχεται δύο ημέρες πριν από τη συνέλευση των μετόχων, όπου θα τεθεί σε ψηφοφορία ένα πρωτοφανές πακέτο κινήτρων που θα μπορούσε να καταστήσει τον Μασκ τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο.

Σύμφωνα με το σχέδιο, αν η αξία της Tesla αυξηθεί από περίπου 1 τρισ. σε 8,5 τρισ. δολάρια μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, ο Μασκ θα λάβει νέες μετοχές που θα ανεβάσουν το ποσοστό του από σχεδόν 16% σε πάνω από 25%, αυξάνοντας την προσωπική του περιουσία σε πάνω από 2 τρισ. δολάρια.

Αντιδράσεις μετόχων και θεσμικών επενδυτών

Η πρόεδρος της Tesla, Ρόμπιν Ντένχολμ, υποστηρίζει ότι η έγκριση του πακέτου είναι κρίσιμη για τη διατήρηση του 54χρονου Μασκ στη θέση του, προειδοποιώντας σε επιστολή προς τους μετόχους πως η εταιρεία κινδυνεύει να χάσει «σημαντική αξία» αν εκείνος αποχωρήσει.

Το νορβηγικό ταμείο είχε ψηφίσει και πέρυσι κατά του τότε μεγαλύτερου πακέτου αποδοχών στην ιστορία των ΗΠΑ, ύψους 56 δισ. δολαρίων. Αν και το σχέδιο εγκρίθηκε από τους μετόχους τον Ιούνιο, αργότερα απορρίφθηκε από δικαστήριο στο Ντέλαγουερ.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ταμείου, Νικολάι Τάνγκεν, είχε προσκαλέσει τον Μασκ και άλλους επικεφαλής εταιρειών σε δείπνο στο Όσλο, ωστόσο εκείνος αρνήθηκε μετά την αρνητική ψήφο για το πακέτο αποδοχών. Μήνυμα που αντάλλαξαν οι δύο άνδρες αποκαλύφθηκε αργότερα μέσω αιτήματος πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα από τη νορβηγική επιχειρηματική εφημερίδα DN.

Οι μέτοχοι εμφανίζονται διχασμένοι για το νέο σχέδιο, ενώ δύο ισχυρές συμβουλευτικές εταιρείες –οι Glass Lewis και ISS– έχουν προτείνει την απόρριψή του. Εναντίον έχουν ταχθεί και μεγάλα συνταξιοδοτικά ταμεία, όπως η American Federation of Teachers και το CalPERS, το μεγαλύτερο δημόσιο ασφαλιστικό ταμείο των ΗΠΑ.

Προκλήσεις για την Tesla

Ο ίδιος ο Μασκ, ως ο μεγαλύτερος μέτοχος, έχει δικαίωμα ψήφου στην πρόταση. Πρόσφατα, μέσω της πλατφόρμας X, δήλωσε: «Η Tesla αξίζει περισσότερο από όλες τις άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες μαζί. Ποιον από αυτούς τους CEO θα θέλατε να τη διοικεί; Δεν θα είμαι εγώ».

Η Tesla αναζητά τρόπους να διατηρήσει τον Μασκ στη θέση του, την ώρα που οι πωλήσεις της υποχωρούν. Οι παγκόσμιες παραδόσεις οχημάτων μειώθηκαν κατά 13% το πρώτο εξάμηνο του έτους, εν μέρει λόγω της ανασχεδίασης του δημοφιλούς Model Y.

Η εταιρεία κατέγραψε αύξηση 7% στο τελευταίο τρίμηνο, καθώς οι Αμερικανοί επιτάχυναν τις αγορές ηλεκτρικών οχημάτων πριν λήξει η κρατική επιδότηση των 7.500 δολαρίων. Μετά τη λήξη του προγράμματος, ωστόσο, αναμένεται επιβράδυνση στην εγχώρια αγορά.

Οι πωλήσεις της Tesla υποχωρούν και στην Ευρώπη, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται έως και 89% στη Σουηδία και 86% στη Δανία, ενώ μικρή άνοδο παρουσίασε μόνο η Γαλλία για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

Στην Κίνα, τα στοιχεία της Ένωσης Επιβατικών Αυτοκινήτων δείχνουν συνεχιζόμενη πτώση στις αποστολές από το εργοστάσιο της Σαγκάης, με 61.497 οχήματα τον Οκτώβριο – περίπου 10% λιγότερα από πέρυσι.

Πηγή: Guardian