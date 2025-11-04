Υπάρχει κανείς στον κόσμο που να αξίζει πραγματικά να λάβει ως αμοιβή 1 τρισεκατομμύριο δολάρια; Αυτό είναι το ερώτημα που απευθύνει o Άλεν Ρουτ της Barron’s –κι όχι μόνο- ενόψει της ψηφοφορίας των μετοχών έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης ώρα ΗΠΑ για την αμοιβή του συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της Tesla, Ίλον Μασκ.

Τον Σεπτέμβριο το διοικητικό συμβούλιο της Tesla πρότεινε νέο πακέτο απόδοσης για τον Μασκ, με βάση το οποίο ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας θα λάβει περίπου 425 εκατομμύρια μετοχές -εάν πετύχει συγκεκριμένα οικονομικά και λειτουργικά ορόσημα κατά την επόμενη δεκαετία. Στην καλύτερη περίπτωση της απόδοσης αυτής, η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας υπολογίζεται ότι θα φτάσει σε 8,5 τρις δολάρια και τα ετήσια κέρδη προ φόρων σε 400 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την Barron’s.

Πιέσεις από την πρόεδρο της Tesla

Οι μέτοχοι πρέπει να ψηφίσουν να καταβληθεί στον Ίλον Μασκ συνολικό πακέτο αποδοχών 1 τρις δολ για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, διαφορετικά ο ίδιος μπορεί να μην παραμείνει στην εταιρεία, προειδοποίησε η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Tesla, Ρόμπιν Ντένχολμ, σε επιστολή της στους μετόχους.

«Χωρίς τον Ίλον, η Tesla θα μπορούσε να χάσει σημαντική αξία, καθώς η εταιρεία μας μπορεί να μην αποτιμάται πλέον σε αυτό που στοχεύουμε να γίνουμε», έγραψε η Ντένχολμ πριν από την ετήσια συνάντηση των μετοχών της εταιρείας στις 6 Νοεμβρίου.

Οι διαδικτυακές ψήφοι των μετόχων σχετικά με το νέο μισθολογικό σχέδιο του Μασκ και άλλες προτάσεις πρέπει να παραληφθούν από την Tesla έως τις 11:59 μ.μ. ώρα ΗΠΑ (Eastern Time –ET) στις 5 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το CNBC. Η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα για τις αποφάσεις.

Ο Μασκ είναι το κλειδί για το μέλλον του κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς ξεπερνά το να είναι η Tesla «απλώς μια ακόμη εταιρεία αυτοκινήτων», δίνοντας με μεγαλύτερη έμφαση στην Πλήρως Αυτόνομη Οδήγηση και τα ρομπότ Optimus, υποστήριξε η Ντένχολμ.

Αρκετές ομάδες έχουν αντιταχθεί δημόσια στο πακέτο αμοιβών τις τελευταίες ημέρες, με την Institutional Shareholder Services, τη μεγαλύτερη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μετόχων στον κόσμο, να τάσσεται κατά του τεράστιου πακέτου αποδοχών του 1 τρις δολ χαρακτηρίζοντάς το ως αστρονομικό, σχολίαζε το CNBC.

Προβλέψεις και ελπίδες για οικονομικά αποτελέσματα

Η μετοχή της Tesla έχει σημειώσει άνοδο περίπου 13% μέσα το 2025, με τη χρηματιστηριακή της αξία να διαμορφώνεται σε περίπου 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Επομένως εάν η μετοχή σημειώνει άνοδο περίπου 20% ετησίως, φτάνοντας τα 8,5 τρισεκατομμύρια δολάρια κατά την επόμενη δεκαετία, το πακέτο απόδοσης του Μασκ θα αξίζει το –τουλάχιστον εντυπωσιακό- ποσό του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Barron’s.

Τώρα οι επενδυτές της εταιρείας καλούνται να απαντήσουν εάν ο Μασκ θα άξιζε να λάβει αυτό το ποσό.

Η επίτευξη των παραπάνω οικονομικών στόχων της Tesla δεν φαίνεται πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, με βάση τουλάχιστον όσα μας έχει συνηθίσει η Wall Street τα τελευταία χρόνια, σημειώνεται. Ξανά με βάση τους υπολογισμούς της Barron’s, η Tesla αναμένεται να έχει προ φόρων κέρδη περίπου 13 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025. Για να επιτευχθεί ο στόχος για το μπόνους στο Μασκ, το ποσό αυτό θα πρέπει να αυξηθεί περισσότερο από 30 φορές σε 10 χρόνια.

Η Tesla πρέπει να πουλήσει συνολικά 20 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα, να έχει 10 εκατομμύρια συνδρομές για το προϊόν υποστήριξης οδηγών της που ονομάζεται Full Self Driving, να αναπτύξει ένα εκατομμύριο ρομποτικά ταξί και να πουλήσει ένα εκατομμύριο ανθρωποειδή ρομπότ.

Η Tesla έχει ήδη πουλήσει περίπου 8,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα από την ίδρυσή της. Τα υπόλοιπα εξαρτώνται από τη βελτίωση και την ανάπτυξη της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί η Tesla για να εκπαιδεύσει τα αυτοκίνητα να οδηγούνται μόνα τους και τα ρομπότ που θα φτιάξει να αποδειχτούν χρήσιμα, σχολιάζει η Barron’s.